«Рубин» интересуется форвардом «Оренбурга»

Москва, 25 декабря. Казанский «Рубин» изучает возможность укрепления линии атаки, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам источника, одним из вариантов является нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. Отмечается, что речь идет о трансфере в ближайшее трансферное окно. При этом известно, что на игрока также претендует «Сочи», который в межсезонье возглавил бывший наставник оренбуржцев Владимир Федотов, хорошо знакомый с сербским форвардом по совместной работе.

Деспотович выступает за «Оренбург» с лета 2018 года, когда он перешел в клуб на правах свободного агента из «Астаны». В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

В декабре российский специалист Леонид Слуцкий подписал контракт с казанским «Рубином», став главным тренером футбольного клуба на ближайшие пять лет. Вместе со Слуцким с командой будут работать тренер вратарей Сергей Козко, тренер Олег Кузьмин, а также тренер по физической подготовке из Испании Хавьер Нойя Сальсес.

Ранее с должности главного тренера ФК «Рубин» был уволен Роман Шаронов. Номинально командой руководил испанец Эдуардо Докампо, поскольку у Шаронова нет тренерской лицензии Pro. Вслед за Шароновым казанский клуб покинули и остальные члены его тренерского штаба.

Последним клубом Слуцкого был голландский «Витесс». С этой командой российский специалист работал с июля 2018 по ноябрь 2019 года. Вместе с ним из клуба ушли братья Березуцкие и Олег Яровинский, которые входили в состав тренерского штаба.

До этого Слуцкий успел поработать в английском «Халле», сборной России, московском ЦСКА. Также он тренировал «Крылья Советов», «Москву», «Уралан» и «Олимпию».

С ЦСКА Слуцкий три раза выигрывал чемпионат России, по два раза Кубок и Суперкубок России. Его трижды признавали тренером года в России. Слуцкий возглавлял сборную России во время чемпионата Европы 2016 года.