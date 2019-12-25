Названы самые популярные в России телепрограммы по итогам 2019 года

Трансляция 9 мая на «первой кнопке» военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, получила самый высокий телевизионный рейтинг в уходящем году, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Первого канала.

Традиционно в конце декабря подводятся различные итоги. Не исключение здесь и отечественное телевидение. Компания Mediascope снова провела исследование под названием TV Index, где учитывается население в возрасте от четырех лет из городов России с населением от 100 тысяч жителей за период с 1 января по 22 декабря (с 1 августа — включая домашний и дачный просмотр).

Выяснилось, что в топ-20 наиболее популярных эфирных событий, собравших в 2019-м больше всего зрителей у экранов телевизоров, Первый канал имеет двенадцать позиций.

На верхней строчке — Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне, который телеканал снимал 53-мя камерами, создав тем самым у зрителей максимальный эффект присутствия.

Самой рейтинговой информационной программой года оказался праздничный выпуск новостей того же Первого канала, вышедший в эфир сразу по окончании вышеупомянутой прямой трансляции Парада. Это вторая позиция в классификации.

Ток-шоу года стала передача «Пусть говорят» от 18 марта с ведущим Дмитрием Борисовым.

«Самым популярным в этом году стал выпуск, посвященный Юлии Началовой, — сказал он. — Это предсказуемо, ведь ее трагическая судьба никого не оставила равнодушным, а программа о ней получилась очень искренней».

В том выпуске пиар-директор трагически скончавшейся певицы впервые сообщила публике, что причиной гибели Началовой стала банальная «натертость» на ноге. А бывший супруг Юлии — известный в прошлом футболист Евгений Алдонин — рассказал, как тяжело дался ему разговор с дочкой о смерти мамы…

Самая рейтинговая спортивная программа года — прямая трансляция четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и США.

Также в первую двадцатку наиболее «смотрибельных» программ вошли сериалы «Знахарь», «Гадалка» и «Отчим», выпуски новых сезонов проектов «Голос» и «Голос.Дети», а также Торжественный парад ко Дню Военно-Морского флота России.

Второе место в данном рейтинге занял художественный фильм «Т-34», показанный на канале «Россия 1» все того же 9 мая, а на четвертой строчке — спортивная кинодрама «Движение вверх», вышедшая в эфир на том же телеканале 23 февраля.

По итогам завершающегося года Первый канал оказался лидером федерального «телесмотрения» среди всех зрителей до 60 лет. Отметим, что в период с 1 января по 15 декабря 2019-го его проекты возглавляли список наиболее популярных программ у отечественных зрителей ровно половину недель (26 из 52).