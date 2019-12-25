В Кабмине не видят оснований для существенного роста цен на бензин

Москва, 25 декабря. Поводов и причин для значительного роста цен на бензин в Российской Федерации в 2020 году нет. Об этом заявил журналистам в среду вице-премьер России Дмитрий Козак.

По его словам, на данном этапе «не страшны никакие колебания». Он обратил внимание, что на этот счет существует много прогнозов и предсказаний, однако в Кабмине уверены в надежности механизмов, которые выработаны и отлично функционируют.

«Думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться», — сказал Козак в интервью телевизионному каналу «Россия 24», отвечая на вопрос о возможном росте цен на топливо в будущем году.

Ранее глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что рост цен на нефтепродукты в РФ по результатам прошедших 12 месяцев будет ниже уровня инфляции.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», цены на бензин в 2019 году продемонстрировали самый низкий рост, а на дизельное топливо — за последние 10 лет. Бензин с января текущего года подорожал в общей сложности лишь на 1,9%.