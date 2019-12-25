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Вместо ответных санкций в Госдуме предложили запретить самолетам США летать над Россией

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Вместо ответных санкций в Госдуме предложили запретить самолетам США летать над Россией

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что меры реагирования на санкции США, которые Вашингтон ввел в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», не коснутся американского бизнеса. Дипломат считает, что в противном случае это противоречило бы политике правительства страны, которую оно выстраивает в отношении привлечения иностранных инвестиций. В интервью Федеральному агентству новостей руководители международных комитетов в Госдуме и Совфеде выразили солидарность с Рябковым в этом вопросе.

В частности, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает, что реакция на действия США, безусловно, должна быть, однако при этом она должна учитывать экономические выгоды самой России.

Вместо ответных санкций в Госдуме предложили запретить самолетам США летать над Россией

«Стрелять себе в ногу никто не собирается, — заявил сенатор. — Если существует задача по привлечению американских инвестиций в российскую экономику, если она реалистична, то нужно находить ответные меры, которые не скажутся на ее выполнении. Но надо при этом четко понимать, что если и когда мы выводим предпринимателей США из-под санкций, то делается это не для того, чтобы угодить американской стороне или понравиться их бизнесу, а потому, что это соответствует нашим собственным экономическим интересам»

Подытожив, Косачев сказал, что конкретные ответные меры на демарш Соединенных Штатов должны разрабатываться профильными специалистами российского МИД.

«Введение санкций против американского бизнеса, работающего у нас в России и приносящего нам пользу, я считаю бессмысленным, — заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. — Но можно, например, запретить полеты самолетов американских авиалиний над Россией — это создаст большие проблемы Соединенным Штатам».

Вместо ответных санкций в Госдуме предложили запретить самолетам США летать над Россией

Еще одним вариантом возможного ответа США депутат назвал непозволение американцам в дальнейшем пользоваться Северным морским путем, который сейчас активно ими эксплуатируется — при том, что находится под полной юрисдикцией России.

Напомним, 20 декабря президентом США Дональдом Трампом был принят американский оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношение компаний, осуществляющих постройку российского газопровода «Северный поток — 2». Они вступили в действие незамедлительно.

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