Вместо ответных санкций в Госдуме предложили запретить самолетам США летать над Россией

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что меры реагирования на санкции США, которые Вашингтон ввел в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», не коснутся американского бизнеса. Дипломат считает, что в противном случае это противоречило бы политике правительства страны, которую оно выстраивает в отношении привлечения иностранных инвестиций. В интервью Федеральному агентству новостей руководители международных комитетов в Госдуме и Совфеде выразили солидарность с Рябковым в этом вопросе.

В частности, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает, что реакция на действия США, безусловно, должна быть, однако при этом она должна учитывать экономические выгоды самой России.

«Стрелять себе в ногу никто не собирается, — заявил сенатор. — Если существует задача по привлечению американских инвестиций в российскую экономику, если она реалистична, то нужно находить ответные меры, которые не скажутся на ее выполнении. Но надо при этом четко понимать, что если и когда мы выводим предпринимателей США из-под санкций, то делается это не для того, чтобы угодить американской стороне или понравиться их бизнесу, а потому, что это соответствует нашим собственным экономическим интересам»

Подытожив, Косачев сказал, что конкретные ответные меры на демарш Соединенных Штатов должны разрабатываться профильными специалистами российского МИД.

«Введение санкций против американского бизнеса, работающего у нас в России и приносящего нам пользу, я считаю бессмысленным, — заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. — Но можно, например, запретить полеты самолетов американских авиалиний над Россией — это создаст большие проблемы Соединенным Штатам».

Еще одним вариантом возможного ответа США депутат назвал непозволение американцам в дальнейшем пользоваться Северным морским путем, который сейчас активно ими эксплуатируется — при том, что находится под полной юрисдикцией России.

Напомним, 20 декабря президентом США Дональдом Трампом был принят американский оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий введение санкций в отношение компаний, осуществляющих постройку российского газопровода «Северный поток — 2». Они вступили в действие незамедлительно.