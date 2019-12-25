Дети Пугачевой и Галкина назвали свои самые любимые блюда

Москва, 25 декабря. Журналистка Ирина Шихман побывала в гостях у знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой и провела необычное интервью, поинтересовавшись, какую еду члены семьи Примадонны больше всего любили в детстве.

Первыми ответили дети звездной пары, близнецы Гарри и Лиза, для которых ввиду возраста данный вопрос еще актуален. Девочка заявила, что больше всего любит красную икру. При этом она поставила гостью в тупик, когда призналась, что обожает есть икру с гречневой кашей.

У ее брата вкусы оказались чуть менее изысканными. Гарри, как оказалось, души не чает в «картошечке» и курином шашлыке, причем готов уплетать их даже на завтрак, сообщает Пятый канал.

Вероятнее всего, Лиза в плане гастрономических предпочтений пошла в отца, а Гарри — в мать. Когда очередь дошла до Максима Галкина, он заявил, что в детстве любил домашние эклеры. Самым вкусным был заварной крем, который оставался в кастрюле после приготовления пирожных. А вот у Пугачевой предпочтения оказались куда менее притязательными. Певица в детстве обожала хлеб с маслом и сосиски. При этом она добавила, что эклеры в ее доме тоже водились.

«И моя мама делала эклеры. Эти поколения одинаково готовили», — пояснила королева российской эстрады.

Отметим, что Галкин часто выкладывает забавные видеоролики с участием Гарри и Лизы. Дети совершенно не стесняются камеры и при этом ведут себя совершенно естественно, благодаря чему они сразу же стали любимцами подписчиков в Instagram.