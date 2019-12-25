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Песков назвал темы предстоящей встречи Путина с представителями бизнеса

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Песков назвал темы предстоящей встречи Путина с представителями бизнеса

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку деловому климату и выслушает пожелания предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Безусловно, президент же дает оценку и деловому климату, и инвестиционному климату, дает оценку перспектив, как правило. Дальше он уже слушает то, что говорят представители бизнеса — их оценку, скажем так, их пожелания. Собственно, для такого обмена подобные встречи и происходят», — рассказал Песков.

Встреча главы государства с бизнесменами состоится 25 декабря в Кремле. На встречу приглашены более 60 представителей деловых кругов России. Среди участников мероприятия есть главы государственных и частных компаний, а также руководители банков.

Источник: Федеральное агентство новостей
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