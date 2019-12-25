В «Современнике» опровергли сообщения об ухудшении состояния Волчек

Москва, 25 декабря. Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек стабильное, врачи дают надежду на улучшение. Об этом сообщила Федеральному агентству новостей пресс-секретарь столичного театра Елена Волкова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что состояние Галины Волчек резко ухудшилось. По неподтвержденным данным, у артистки прогрессирует пневмония.

Отмечалось, что известная актриса и режиссер до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Накануне на официальном сайте московского театра было опубликовано сообщение, что худрук была доставлена в медицинское учреждение 23 декабря на из-за легочного заболевания. В театре выразили надежду, что Волчек в ближайшее время вернется в строй.

Ранее приятельница Волчек рассказала о давней пагубной вредной привычке артистки. По словам женщины, из-за курения у народной артистки СССР все чаще случаются проблемы со здоровьем. Она также рассказала, что Волчек как-то курила на борту воздушного судна, когда вместе с труппой летела на гастроли в США.