Москва, 25 декабря. Уклонявшийся от армии менеджер так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Руслан Шаведдинов отправился проходить службу на Новой Земле, где ему придется столкнуться с суровыми погодными условиями и как следует позаботиться о своем организме.

По месту жительства Шаведдинова в понедельник пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов, о чем писали в соцсетях несколько работников ФБК. Затем, по информации блогера Илиаса Меркури, Шаведдинов, месяцами упорно игнорировавший повестки, отправился с Ярославского вокзала Москвы в часть, расположенную на Новой Земле.

В либеральной среде случившееся громко назвали «похищением», «давлением на оппозицию» и стали упирать на «незаконность» отправки сотрудника ФБК в армию. Примечательно, что Шаведдинова по итогам медосмотра признали полностью здоровым, а, значит, сотрудник ФБК, постоянно требовавший от всех придерживаться закона, сам его и нарушил.

Условия Крайнего Севера, куда отправился Шаведдинов, действительно непростые. Поэтому редакция Nation News проявила заботу о менеджере ФБК и составила для него перечень рекомендаций, выполняя которые он сможет укрепить свой иммунитет.

В первую очередь, Шаведдинову посоветовали позаботиться о пищеварении и опираться на систему, которую годами вырабатывало местное население. Стороннику одиозного блогера Алексея Навального стоит ввести в рацион рыбу, оленину и ягоды и сократить употребление привозных продуктов.

Стоит отметить, что в военной части Шаведдинов вряд ли сможет самостоятельно планировать свое питание, поэтому выходом в этой ситуации могут стать охота на зверей и собирательство.

«Мы советуем менеджеру ФБК тщательно осматривать употребляемые продукты на предмет их готовности: намного тщательнее, чем во время подготовки фейковых расследований», — добавили журналисты.

Обратить внимание стороннику Навального стоит и на упражнения, поскольку малоподвижный образ жизни непременно скажется на организме. Шаведдинову посоветовали поменьше читать, особенно при недостаточном освещении.

«Нужно добавить еще и гимнастику для глаз, чтобы после армии лучше видеть факты о тех людях, которые становятся жертвами вбросов ФБК», — гласит совет редакции.

После окончания службы молодому человеку порекомендовали вместо поездок в теплые края понаблюдать за примером коллег — Навального и юристки ФБК Любови Соболь. Поскольку резкая смена климата крайне вредна для организма.

Редакция надеется, что условия на Новой Земле пойдут на пользу Шаведдинову и укрепят в нем патриотический дух.