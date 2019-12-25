Эксперт рассказал о характеристиках первой серийной подлодки проекта «Ясень-М»

Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что атомоходы проекта «Ясень-М» — самые совершенные российские субмарины.

На предприятии «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония спуска на воду первого серийного атомохода «Новосибирск», модернизированного проекта «Ясень-М».

Экипаж субмарины прошел подготовку в учебном центре «и готов осваивать новейшую технику и вооружение», утверждает главком ВМФ, адмирал Николай Евменов. Предполагается, что подлодка будет передана флоту в следующем году.

Военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что в оригинальном проекте 855 «Ясень» был выявлен ряд конструктивных недостатков, которые снижали технические характеристики субмарин.

«Первая лодка 885 проекта — это «Северодвинск», она строилась долго и мучительно. Ну а сам «Ясень» создавался инженерами КБ «Малахит» в середине-конце 80-х годов и воплощался в металле уже в 90-е. Время было тяжелое, зарплат практически не платили, но работники все равно продолжали оттачивать свое изделие. Я встречался с сотрудниками «Малахита», с главным конструктором Шмаковым (Радий Шмаков — кораблестроитель, главный конструктор атомных подводных лодок I и II поколений, а также их модификаций — Прим. ФАН) и все это происходило тогда, когда было не до жиру», — поясняет эксперт.

На первых моделях подлодок 855 проекта отрабатывались технологии, работа систем вооружений, связи. Но при всей схожести корпусов «Ясеня» и «Ясеня-М», последние выгодно отличаются начинкой — современным ракетным и противокорабельным вооружением, показателями шумности и т.д.

«Ясень-М» доложен получить крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Циркон», хорошее торпедное вооружение для своей защиты. По сути это уже новая субмарина с отличными показателями по шумности, вполне сопоставимыми с шумностью тихих американских подлодок проекта «Вирджиния». У «Новосибирска» должны уже быть отличные характеристики по глубине погружения, по комфорту экипажа в том числе. В общем, отличный корабль, серьезный шаг вперед для всего атомного флота России», — заключил Дандыкин.

Напомним, многоцелевые атомные субмарины проекта «Ясень-М» обладают водоизмещением 13 800 тонн, способны погружаться на глубину до 520 метров и уходить в автономный поход длительностью в 100 суток. Подводная крейсерская скорость составляет 31 узел или 57 км/ч, а вместимость экипажа — 64 человека. На вооружении АПЛ находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».