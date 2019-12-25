Песков прокомментировал призыв в армию уклониста из ФБК Шаведдинова

Москва, 25 декабря. Привлечение на службу в армию России сотрудника так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Руслана Шаведдинова не бросает тень на имидж призывной кампании в стране, если он действительно уклонялся от воинской обязанности. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На традиционной пресс-конференции Пескова спросили, известно ли в Кремле о ситуации вокруг соратника скандального блогера Алексея Навального, и не считают ли в офисе главы государства, что принудительный призыв Шаведдинова мог негативно повлиять на имидж призывной армии в стране.

«Мы видели, действительно, сообщения СМИ на этот счет», — подтвердил Песков.

Он объяснил, что комментировать тему призыва Шаведдинова ему сложно в связи с тем, что не все подробности ситуации известны.

«Я не знаю, уклонялся ли он от призыва. Если уклонялся, то долго ли он это делал. Если он уклонялся от призыва, он нарушал закон Российской Федерации соответствующий. Поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень. Если человек не уклонялся от службы в армии, и это произошло, то это очень плохо», — пояснил он.

Песков резюмировал, что если представитель ФБК был привлечен к воинской обязанности, поскольку ранее действительно уклонялся от нее, «то все сделано в строгом соответствии с законодательством».

В октябре менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова задержали в Москве у одной из станций метро. Проверка документов показала, что он является злостным уклонистом от армии.

Ранее, 25 декабря в военкомате пояснили, что Шаведдинов долго избегал службы (уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом) и не являлся в суд. Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев рассказал, что 23 декабря состоялся повторный медицинский осмотр сотрудника ФБК, по результатам которого его признали здоровым.

Место службы для Шаведдинова, которым станет Новая Земля, выбирали «в строгом соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности», уточнил Локтев.