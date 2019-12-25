Песков переадресовал правительству вопрос о компенсациях за приостановку полетов в Грузию

Москва, 25 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку перелетов в Грузию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, это я не могу вам сказать. Я бы тоже скорее рекомендовал вам в правительство обратиться», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, почему обещанные компенсации не были выплачены перевозчикам.

Напомним, 20 июня 2019 года в Тбилиси начались протесты, связанные с визитом российской делегации в грузинский парламент. В свою очередь, президент России Владимир Путин утвердил постановление о прекращении воздушных перевозок с Грузией с 8 июля в интересах безопасности россиян. В связи с ограничениями в июле и августе 2019 года Грузия потеряла около 113 миллионов долларов.

В октябре авиакомпания S7 получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси. Представитель Федерального агентства воздушного транспорта пояснил, что перевозчик просто продлил право на осуществление полетов в данном направлении. Воспользоваться допуском авиакомпания сможет после снятия ограничений.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщал, что рассмотрение вопроса о компенсациях авиакомпаниям за отмену воздушного сообщения с Грузией перенесено на 2020 год.