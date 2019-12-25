Козак уверен, что Россия и ЕС решат проблемы с санкциями США против «Северного потока — 2»

Москва, 25 декабря. Россия вместе с Европой смогут решить проблему американских санкций, введенных с целью сорвать «Северный поток — 2». Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он обратил внимание на то, что Евросоюз заинтересован в строительстве газопровода. Он создаст дополнительный маршрут, чем обеспечит надежность и низкую стоимость поставок газа.

«Газ, который на 30% дешевле, чем СПГ от США. В итоге экономический интерес пробьет себе дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему с санкциями и найдем компромисс», — отметил Козак, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер предположил, что давление со стороны США будет только расти, однако возможности Вашингтона не безграничны.

Напомним, что ранее Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, предусмотрев в нем санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Они могут затронуть не только российские, но и иностранные компании, задействованные в строительстве. Швейцарская фирма Allseas, занимающаяся укладкой труб для «Северного потока — 2», уже объявила о приостановке работ. Россия, в свою очередь, подчеркнула, что не оставит американские санкции без ответа.

Примечательно, что ограничительные меры США раскритиковали и в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что санкции осложняют переговоры с Украиной по транзиту, а немецкий бизнес назвал действия Вашингтона вмешательством в европейскую энергетическую политику и недобросовестной конкуренцией.