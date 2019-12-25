К службе на Новой Земле Шаведдинова привели безграмотность и игнорирование законов

Член «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов отбыл на Новую Землю для прохождения срочной службы в российской армии. Решение отдать долг Родине сотрудник ФБК принял не добровольно — постановление вынес суд. Шаведдинов безуспешно пытался оспорить решение инстанции, но из-за собственной неграмотности и непрофессионализма адвоката потерпел неудачу.

В материалах дела Савеловского суда отмечается, что активист не воспользовался полагающимися ему по закону правами.

Вместе с адвокатом Шаведдинов 28 октября прибыл в районный военкомат для прохождения медицинского освидетельствования. Его признали годным к прохождению военной службы. Шаведдинов попытался опротестовать решение комиссии, подав жалобу в Савеловский районный суд Москвы. Там в удовлетворении иска отказали, поэтому 17 декабря сотрудник ФБК подал жалобу в вышестоящий Мосгорсуд. Однако в инстанции решение Савеловского суда признали правомерным, и отправка Шаведдинова в армию прошла в полном соответствии с законом.

«В строгом соответствии с законом»

Полную законность произошедшего подтверждают и слова заместителя военного комиссара Москвы, полковника Максима Локтева. Помимо прочего, военнослужащий отметил, что Шаведдинов долгое время уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения военной службы.

«После прохождения медкомиссии 28 октября Шаведдинов Р.Т. обратился в Савеловский суд с целью обжаловать решение коллегии врачей. В строгом соответствии с требованиями закона на весь период рассмотрения судом иска Шаведдинова действие решения призывной комиссии было приостановлено», — подчеркнул Локтев.

Как уже упоминалось, Шаведдинов подал жалобу в Савеловский суд, а после отказа пошел в Мосгорсуд. По словам Локтева, на дальнейшие судебные разбирательства сотрудник ФБК не явился, его интересы на заседаниях 17 и 23 ноября представлял адвокат, а 23 декабря Мосгорсуд признал правомерным решение Савеловского суда.

«Действие решения призывной комиссии было возобновлено. 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт и в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву», — отметил Локтев, подчеркнув, что место прохождения военной службы выбрано в строгом соответствии с результатами медкомиссии и группой профпригодности.

Законные права призывника

Согласно пункту 7 федерального закона №28, каждый призывник имеет право оспорить заключение врачей. Жалоба на решение призывной комиссии должна рассматриваться в течение пяти дней со дня ее поступления, а жалоба на заключение медкомиссии — в течение месяца со дня поступления.

Как отмечается в материалах дела из Савеловского районного суда Москвы, призывник Шаведдинов не воспользовался законным правом на обжалование категории.

«Кроме того, в случае несогласия с выводами заключения о пригодности к военной службе по категории А-1 истец имел возможность требовать повторного освидетельствования, назначения независимой военно-врачебной экспертизы. Тот факт, что истец своим правом не воспользовался, не свидетельствует о нарушении организации призыва призывной комиссией», — отмечается в материалах дела.

Категория здоровья А-1 является высшей и означает, что юноша не имеет абсолютно никаких заболеваний. Призывники с такой отметкой могут проходить срочную службу в элитных войсках: десанте, морской пехоте и в спецвойсках. Чтобы подтвердить собственную непригодность к службе по состоянию здоровья, Шаведдинов должен был предоставить подтверждающие врачебные документы. Эту возможность сотрудник ФБК тоже не использовал.

«Кроме того, истцом не представлено доказательств того, что указанные исследования могли бы выявить у него заболевание, дающее ему право на освобождение от призыва на военную службу», — подчеркивается в документе.

Через адвоката сотрудник ФБК попытался оспорить факт о том, что медосвидетельствование проходило в предназначенном для этого помещении. Суд отверг довод истца, отметив, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств.

Согласно статье 10 ФЗ-53 призывник обязан состоять на воинском учете, по повестке явиться в военный комиссариат, а также сообщать о смене места жительства и регистрации.

Шаведдинов же неоднократно не исполнял обязанности по воинскому учету. В частности, с 2013 по 2019 годы сотрудник ФБК вообще не состоял на воинском учете, не предоставлял сведений об изменении места работы, должности и образования, поэтому привлекался к административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ.

«You in the army now»

Действия Шаведдинова при обжаловании решения врачебной комиссии говорят о том, что сотрудник ФБК вовсе и не рассчитывал на вердикт в свою пользу, а потому активист не являлся на судебные разбирательства. В пользу некомпетентности как адвоката, так и Шаведдинова говорит незнание законных прав гражданина по обжалованию решений суда, предоставлению документов о болезнях. Злостному уклонисту Шаведдинову нужен был предлог для очередной провокации, в ходе которой сетка ФБК могла бы заявить о «похищении» сотрудника и «незаконности» решений судов.

Впрочем, теперь Руслан Шаведдинов службой на Крайнем Севере сможет вернуть долг Родине, патриотом которой он якобы является.