«Колыбельная» Навального для Умки и Шаведдинова. Колонка Голоса Мордора

Автор популярного твиттер-аккаунта «Голос Мордора» запускает свою колонку на сайте Федерального агентства новостей. Первая публикация посвящена решению Савеловского суда Москвы отправить члена «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Руслана Шаведдинова в армию.

Алексей Навальный написал в Twitter, что план по изоляции Руслана Шаведдинова придумал лично Путин. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Даже представляю, как это было. Ситуационная комната, полумрак, на стене горит огромная интерактивная карта России. За столом сидят Путин, Шойгу, генералы армии и специальных служб. Обсуждается секретнейший и не терпящий отлагательства вопрос — как изолировать Руслана Шаведдинова.

Путину деваться некуда. Если не изолировать Шаведдинова — режим неизбежно падет. Путин и так загнан в угол, пойман в ловушку, а его карманы полны черных меток. Вопрос с Шаведдиновым необходимо решить как можно быстрее.

И выход найден. Для изоляции Руслана Шаведдинова решено задействовать всю мощь репрессивной машины государства. Все подразделения армии и Росгвардии подняты по тревоге, улицы городов полны агентов ФСБ в штатском, горит свет во всех отделениях полиции — не спят даже участковые.

Руслана Шаведдинова похищают. Грузят в бронированный спецтранспорт, причем еще несколько таких же автомобилей готовы ехать по ложным маршрутам, чтобы запутать юристов ФБК, журналистов «Эха Москвы» и «Дойче Велле». В атмосфере строжайшей секретности Шаведдинова привозят на военную авиабазу, сажают в самолет и отвозят… на Новую Землю, в войска ПВО.

Особым цинизмом является то, что Шаведдинов, так мечтавший об американских танках в Москве, теперь вынужден будет наблюдать натовские самолеты в виде потенциальных целей на дисплеях систем слежения зенитно-ракетных установок. Что, конечно же, не факт, ибо велика вероятность того, что Руслану Шаведдинову могут доверить такой ответственный участок службы, как уборка туалетов. В которых обязательно будут установлены унитазы, похищенные кровавой гэбней с катеров украинских военно-морских сил. Возможно, что хотя бы это будет как-то согревать душу Руслана долгой полярной ночью, учитывая его любовь к бандеровцам и прочим украинским нацистам.

А еще наверняка когда-нибудь Алексей Навальный, отдыхая где-нибудь в Барселоне, попросит радиостанцию «Эхо Москвы» поставить для своего друга Руслана с Новой Земли «Колыбельную» из мультфильма «Умка»:

«Спят твои соседи, белые медведи,

Спи и ты скорее, малыш…»