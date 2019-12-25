Песков ответил на вопрос о позиции Кремля по выходу ЦБ из капитала Сбербанка

Москва, 25 декабря. В Кремле не занимают никакую позицию относительно идеи передать контрольный пакет Сбербанка от ЦБ РФ другой государственной структуре. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это не вопрос к Кремлю. Здесь не буду занимать никакую позицию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле об идее передать контрольный пакет Сбербанка от регулятора другой государственной структуре.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что Кабмин обсуждает выход российского регулятора из капитала Сбербанка. Как сообщал РБК, причиной для обсуждения, по словам министра, стали планы кредитно-банковского учреждения выплатить дивиденды в 50% прибыли.