Первый поезд встретили в Севастополе с оркестром. События дня. ФАН-ТВ

В селе Байкит Красноярского края вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку. Количество пострадавших увеличилось до 15 человек, но их жизни ничего не угрожает. У людей переломы и ушибы. Все они находятся в районной больнице. На борту находились 24 человека. В обстоятельствах происшествия разбирается специальная комиссия. А СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Спустя 43 часа первый поезд прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Ночью он проехал по Крымскому мосту. На железнодорожный вокзал Севастополя пассажиры, в числе которых были и корреспонденты ФАН, прибыли в половине десятого утра под торжественный марш встречавшего оркестра. Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Глава государства лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. Затем, 24 декабря отправился поезд и из Москвы, время в пути займет 33 часа. А весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Тем самым начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

США продолжат давить на «Северный поток — 2»

Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на «Северный поток —2». Но Европейский союз заинтересован в том, чтобы защитить собственную энергетическую безопасность. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Он высказал уверенность, что Россия сможет в сотрудничестве со странами Европы найти компромиссное решение по ситуации, которая сложилась вокруг российского газового проекта.

«Наверно, давление [на «Северный поток — 2»] будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект», — подчеркнул Дмитрий Козак.

Он также отметил, что для договоренности с Киевом Москва задействует все маршруты и обеспечит надежность газоснабжения Европы. И транзит газа через Украину в течение пяти лет отвечает интересам России. Напомним, что газ, поставляемый Россией, дешевле на 30%, чем сжиженный американский, да и по качеству наше топливо явно на ступень выше.