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Экономика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко по покупке энергоресурсов

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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко по покупке энергоресурсов

Москва, 25 декабря. В Кремле связали заявление Александра Лукашенко по поводу покупки нефти реверсом с вопросом коммерческой целесообразности. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Естественно, в Кремле со всей серьезностью воспринимаются любое заявление. Знакомимся со всеми заявлениями. В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности. Работа здесь продолжается. Пока большего нечего сказать», — уточнил Песков.

Источник: Федеральное агентство новостей
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