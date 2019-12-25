Кремль прокомментировал заявление Лукашенко по покупке энергоресурсов

Москва, 25 декабря. В Кремле связали заявление Александра Лукашенко по поводу покупки нефти реверсом с вопросом коммерческой целесообразности. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Естественно, в Кремле со всей серьезностью воспринимаются любое заявление. Знакомимся со всеми заявлениями. В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности. Работа здесь продолжается. Пока большего нечего сказать», — уточнил Песков.