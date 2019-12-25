Песков назвал титанической работу Путина и Лукашенко в рамках Союзного государства

Москва, 25 декабря. Работа по интеграции, которую провели президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, является титанической. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет о процессе интеграции двух стран в рамках создания Союзного государства России и Белоруссии.

«Россия и Белоруссия проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт. Это работа без преувеличения титаническая. Ясно, что уровень интеграции сейчас высок», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля, заявил, что по-прежнему остаются нерешенные вопросы, однако общий фон они не портят.

Напомним, что Путин и Лукашенко провели в декабре несколько встреч для решения вопросов, связанных с созданием Союзного государства. Переговоры также велись на уровне премьер-министров. По словам Путина, народы двух стран должны почувствовать близость в социальной и экономической сферах.

Политолог Владимир Шаповалов назвал интеграцию России и Белоруссии уникальным опытом. Он подчеркнул, что в современном мире интеграционные процессы — это абсолютно нормальные и логичные явления. В качестве примера он привел объединение стран Европы в рамках Евросоюза и объединение Восточной и Западной Германии.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства.