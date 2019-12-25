Пасечник провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств ЛНР

Луганск, 25 декабря. Глава ЛНР Леонид Пасечник провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств, главами администраций городов и районов республики. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе главы Луганской Народной Республики.

На мероприятии присутствовали руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, советник главы ЛНР Марина Филиппова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Протасов, министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов, замглавы правительства Елена Костенко, исполняющий обязанности председателя госкомитета тарифного и ценового регулирования ЛНР Лариса Духина.

Участники совещания доложили главе республики о выполнении программы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, отчитались о проведенных мероприятиях по усилению конструкций многоквартирных домов, выполнения которых жители республики безуспешно ожидали 25 лет от украинской власти.

Также главе республики были представлены отчеты по освоению средств, выделенных государством на ремонтно-восстановительные работы автомобильных дорог. Отдельно главы городов и районов доложили Пасечнику о завершении и утверждении тарифов по содержанию придомовых территорий и вывозу ТБО.

Учитывая эффективность вышеуказанных программ, глава ЛНР подчеркнул целесообразность их реализации и в 2020 году.