Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Пасечник провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств ЛНР

59
0 Оставить комментарий

Пасечник провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств ЛНР

Луганск, 25 декабря. Глава ЛНР Леонид Пасечник провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств, главами администраций городов и районов республики. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе главы Луганской Народной Республики.

На мероприятии присутствовали руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас, советник главы ЛНР Марина Филиппова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Протасов, министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов, замглавы правительства Елена Костенко, исполняющий обязанности председателя госкомитета тарифного и ценового регулирования ЛНР Лариса Духина.

Участники совещания доложили главе республики о выполнении программы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, отчитались о проведенных мероприятиях по усилению конструкций многоквартирных домов, выполнения которых жители республики безуспешно ожидали 25 лет от украинской власти.

Пасечник провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств ЛНР

Также главе республики были представлены отчеты по освоению средств, выделенных государством на ремонтно-восстановительные работы автомобильных дорог. Отдельно главы городов и районов доложили Пасечнику о завершении и утверждении тарифов по содержанию придомовых территорий и вывозу ТБО.

Учитывая эффективность вышеуказанных программ, глава ЛНР подчеркнул целесообразность их реализации и в 2020 году.

Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров