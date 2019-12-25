Киев, 25 декабря. Выплата Украине «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов — это капля в море по сравнению с теми рисками, которые могли возникнуть для России, если бы Киев не отказался от дальнейших претензий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Киев, ни Москва. Козак счел «каплей в море» выплату Украине 2,9 млрд долларов по газовому спору.

«Те 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — подчеркнул он.

В интервью телеканалу «Россия 24» он добавил, что эти суммы могли быть намного больше, если учесть судебные иски Украины и ее претензии по отношению к России в вопросах транзита газа.

Ранее России и Украине удалось добиться соглашения по транзиту газа. Цена на транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение пяти лет. Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра.

По словам вице-премьера, на ближайшие пять лет «Нафтогаз» берет на себя все риски, связанные с тарифным регулированием и с изменением законодательства. Козак подчеркнул, что Россия может выиграть в этой ситуации, если Украине будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа. Напомним, что украинское законодательство должно соответствовать нормам ЕС.

На днях стало известно, что стороны достигли соглашения по транзиту газа через Украину. Новый договор рассчитан на 5 лет. Ожидается, что документ подпишут до конца года. Он предполагает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Частью контракта также может стать выплата Россией 3 млрд долларов, которые назначил Стокгольмский арбитраж по иску Украины.

Кроме того, была достигнута договоренность о прямых поставках газа из России для внутреннего рынка (в настоящее время Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков). Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил эти договоренности как «предательство» и призвал ввести санкции против украинских компаний, участвующих в переговорах. Политик заявил, что Москва якобы собирается продавать газ «пятой колонне», чтобы «подрывать основы украинской государственности».