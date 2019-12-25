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Экономика

Козак счел «каплей в море» выплату Украине 2,9 млрд долларов по газовому спору

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Козак счел «каплей в море» выплату Украине 2,9 млрд долларов по газовому спору

Киев, 25 декабря. Выплата Украине «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов — это капля в море по сравнению с теми рисками, которые могли возникнуть для России, если бы Киев не отказался от дальнейших претензий, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Киев, ни Москва. Козак счел «каплей в море» выплату Украине 2,9 млрд долларов по газовому спору. 

«Те 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — подчеркнул он.

В интервью телеканалу «Россия 24» он добавил, что  эти суммы могли быть намного больше, если учесть судебные иски Украины и ее претензии по отношению к России в вопросах транзита газа.

Ранее России и Украине удалось добиться соглашения по транзиту газа. Цена на транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение пяти лет. Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра. 

По словам вице-премьера, на ближайшие пять лет «Нафтогаз» берет на себя все риски, связанные с тарифным регулированием и с изменением законодательства. Козак подчеркнул, что Россия может выиграть в этой ситуации, если Украине будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа. Напомним, что украинское законодательство должно соответствовать нормам ЕС.

Козак счел «каплей в море» выплату Украине 2,9 млрд долларов по газовому спору

На днях стало известно, что стороны достигли соглашения по транзиту газа через Украину. Новый договор рассчитан на 5 лет. Ожидается, что документ подпишут до конца года. Он предполагает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Частью контракта также может стать выплата Россией 3 млрд долларов, которые назначил Стокгольмский арбитраж по иску Украины.

Кроме того, была достигнута договоренность о прямых поставках газа из России для внутреннего рынка (в настоящее время Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков). Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил эти договоренности как «предательство» и призвал ввести санкции против украинских компаний, участвующих в переговорах. Политик заявил, что Москва якобы собирается продавать газ «пятой колонне», чтобы «подрывать основы украинской государственности».

Источник: Россия 24
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