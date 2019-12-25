В поддержку террористов ПНС Ливии Турция отправила 200 боевиков из Сирии

Продолжают поступать сообщения о планах Турции отправить несколько сотен сирийских боевиков для поддержки так называемого террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По мнению эксперта, своей помощью Анкара усугубляет и без того тяжелое состояние в стране.

Турция отправила 200 террористов в Ливию. Боевиков переслали сегодня ночью воздушным бортом на подконтрольные бандформирования ПНС территории страны, сообщает аккаунт khalediskef в Twitter. Все переброшенные бандиты — бежавшие из Сирии экстремисты.

Отметим, что Анкара уже не в первый раз отправляет живую силу на помощь воюющим на стороне так называемого ПНС бандитам. Турция помогает обрести новый дом террористам, бегущим из сирийского Идлиба. Эту провинцию, начиная с августа этого года, начали успешно освобождать солдаты Сирийской Арабской Армии. В итоге бандиты попадают в Ливию, чтобы воевать против войск Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, которые освобождают Триполи от бандформирований.

Также турецкая помощь для террористов оказывается в виде вооружения и военной техники. Ее так же перебрасывают для триполитанских вооруженных группировок по морю и воздуху. В связи с этим недавно на военной части аэродрома «Митига» авиация ЛНА взорвала грузовой Boeing-747, который перевозил большое количество оружия и техники из Турции. Также обнаружены многочисленные факты перевоза военных грузов по морю в порты, захваченные бандформированиями ПНС.

Турция продолжает пытаться закрепить свое присутствие в Ливии, чтобы получить возможность частично контролировать политику и экономику страны. Так считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Прежде всего надо говорить о том, что это такая позиция Турции — поддержка одного из центров силы в Ливии. Они ее поддерживают и продолжают это делать. Действия Анкары направлены на закрепление своего присутствия в Ливии. Прежде всего в экономическом и политическом плане. В экономическом, как известно, заключены соглашения между Правительством национального согласия по возможности разрабатывать нефтяные шельфы. Политическое продвижение заключается в попытке доминировать в Ливии», — отметил эксперт.

По словам доктора исторических наук, Турция поддерживает все исламистские силы, находящиеся под защитой ПНС. В их числе запрещенные в РФ «Братья-мусульмане»1 и многие другие вооруженные группировки, которые составляют боевую основу этого «правительства».

«Что касается переброски боевиков из Идлиба — это тоже в рамках этой позиции. Здесь совершенно очевидны цели Турции, и надо говорить о том, что они, к сожалению, ведут к обострению конфликта. Здесь должна быть реакция и со стороны международного сообщества, и России в частности. Позицию политики турецкого руководства, мы можем видеть, как достаточно жесткое и активное вмешательство в ливийский конфликт», — подытожил специалист.

Напомним, ЛНА с 2014 года проводит в Ливии антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Её цель — освобождение страны от находящихся бандформирований. Боевики контролируются руководством так называемого Правительства национального согласия, которое возглавляет экстремист Файез Саррадж.

1 Организация запрещена на территории РФ.