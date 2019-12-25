Владельцам списанной военной техники в РФ предлагают вернуть права

Депутаты Госдумы предложили вернуть права владельцам списанной военной техники. Соответствующее письмо в Минсельхоз направили парламентарии Михаил Бугера и Константин Слыщенко. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

В письме отмечается, что это временная мера — до окончания праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне либо пока не будет разработан специальный ГОСТ, позволяющий использовать бронемашины на законных основаниях.

«С нашей точки зрения, введение такого рода моратория, например, в течение первого полугодия 2020 года, снизит возникшую напряженность в общественных объединениях, связанных с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, увековечением памяти погибших защитников Отечества, что особенно важно в преддверии 75-летия Великой Победы», — говорится в документе.

В 2019 году Гостехнадзор (подведомственная организация Минсельхоза) признал все выданные ранее свидетельства о регистрации демилитаризованной техники недействительными. Частные коллекционеры и общественные организации потеряли возможность участвовать в патриотических мероприятия и передвигаться по дорогам общего пользования. Эта проблема обсуждалась на круглом столе в Госдуме 21 ноября.