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Киев завел уголовное дело после прибытия поезда в Крым через Керченский мост

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Киев завел уголовное дело после прибытия поезда в Крым через Керченский мост

Киев, 25 декабря. Украинская прокуратура завела уголовное дело после прибытия поезда в Крым из Северной столицы через Керченский мост. Об этом сообщает в среду пресс-служба генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в Telegram-канале. 

По сведениям ведомства, было возбуждено уголовное дело по факту «незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост».

В пресс-службе ГПУ заявили, что уголовное производство проходит по статье «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», наказание по которой предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал НСН, президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту​​​. Российский лидер лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, а затем дал команду к отправлению первого пассажирского состава в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Киев завел уголовное дело после прибытия поезда в Крым через Керченский мост

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Глава российского государства особо подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: Пресс-служба генеральной прокуратуры Украины
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