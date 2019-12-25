Стало известно, о чем попросил Ельцин Путина, уходя в отставку

Москва, 25 декабря. Первый президент России Борис Ельцин, уходя в отставку в 1999 году, озвучил единственную просьбу к Владимиру Путину. Об этом в среду заявил бывший советник Ельцина Валентин Юмашев.

Он опроверг слухи о том, что Ельцин якобы обсуждал с Путиным кадровые назначения и вопрос обеспечения своей безопасности. По словам экс-советника, единственное, о чем первый президент попросил своего преемника, — это сохранить страну.

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: «Берегите Россию», — отметил Юмашев в разговоре с «Би-Би-Си».

Советник Ельцина выразил уверенность, что действующий глава государства в течение всего своего правления ни разу не забывал эти слова. Он смог укрепить позиции России на международной арене, а также улучшить ее экономическое положение, передает Ura.ru.

Аналогичного мнения придерживается первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, он был поражен энергичностью, эрудированностью Путина и его готовностью решать любые проблемы. Назарбаев добавил, что России повезло с президентом, который смог провести страну через самые трудные испытания и вновь сделать ее великой державой. При этом он подчеркнул, что пока еще рано подводить итоги его правления.

Ранее были названы главные события уходящего года, в которых принял участие президент РФ Владимир Путин. В список вошли встречи на международном уровне и запуск важных объектов. Речь, в частности, идет о послании к Федеральному собранию, поездке в Китай, проведении ПМЭФ, участии в прямой линии, проведении саммита Россия — Африка, открытии Московских центральных диаметров и запуске газопровода «Сила Сибири».