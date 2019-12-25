Доктор Агапкин рассказал о влиянии солнечного затмения на здоровье

В четверг, 26 декабря, произойдет опасное, как утверждают СМИ, солнечное затмение. Доктор Сергей Агапкин, ведущий программу «О самом главном» на телеканале «Россия 1», рассказал о влиянии этого редкого астрономического явления на самочувствие людей.

Солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в 08 часов 17 минут 26 декабря, уникальное. Его еще называют огненным и кольцеобразным, потому что Луна перекроет Солнце на 94,11%, в результате чего солнечный диск превратится в огненное кольцо, а небо окрасится в необычный багровый цвет.

Длительность этого редкого явления, которое повторится только в январе 2038 года, составит около трех минут. Лучше всего нынешнее кольцевое солнечное затмение будет видно на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Но полюбоваться им смогут и россияне, живущие на Урале, юге Сибири и Дальнем Востоке. Правда, там Луна встанет между Землей и Солнцем, образовав огненное кольцо, примерно в 2 часа 20 минут.

Традиционно медики предупреждают о возможном ухудшении самочувствия в период таких астрономических явлений, а психологи говорят, что некоторые люди могут почувствовать сильную тревогу. Однако популярный теледоктор Сергей Агапкин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что в действительности беспокоиться не о чем.

«Метеозависимость в большей степени явление внушаемое, чем реальное, — заявил доктор Агапкин. — Голова может заболеть просто так, а не потому, что случилось солнечное затмение. Как и обострение хронических заболеваний».

По словам ведущего телевизионной программы «О самом главном», влияние астрономических явлений на людей изучают космобиологи, однако медицинская статистика не показывает, что во время солнечных затмений или каких-то иных событий в космосе увеличивается количество жалоб, с которыми люди обращаются к врачам.

«Но картина может измениться, если накануне по радио расскажут о негативном влиянии солнечного затмения на самочувствие людей. Это эффект внушения. Если человек не знает об этом, то вероятность того, что у него заболит голова, не сильно отличается от обычных дней. И я не думаю, что затмение может спровоцировать обострение психических заболеваний, как утверждают некоторые СМИ. Это слишком краткосрочное явление, чтобы на что-то влиять», — сказал Сергей Агапкин.

Он добавил, что данные о влиянии астрономических явлений на людей «очень неопределенные».