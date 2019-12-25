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Путин в среду даст оценку работы правительства и подведет итоги года

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Путин в среду даст оценку работы правительства и подведет итоги года

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин в среду поздравит членов Кабмина с наступающим Новым годом, даст оценку работы правительства, а также подведет итоги года. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент работает в Москве сегодня. Поздравит правительство с наступающим Новым годом, даст оценку работы правительства, подведет итоги года», — рассказал журналистам Песков.

Он отметил, что позже в Кремле пройдет Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. Российский лидер заслушает доклады Голиковой, Голодец, Акимова, Силуанова, Кудрина и других. Пресс-секретарь подчеркнул, что это «важное мероприятие».

По словам Пескова, вечером у Путина запланирована предновогодняя встреча с представителями деловых кругов.

«Традиционная встреча. Еще несколько мероприятий будет нерабочего характера у президента», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на встречу в Кремле приглашены свыше 60 предпринимателей.

Источник: Федеральное агентство новостей
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