Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая «прокуратура Автономной республики Крым» открыла уголовное дело в связи с прибытием на полуостров первого пассажирского поезд Петербург — Севастополь, который пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.

В документе проход состава по Крымскому мосту назван «незаконным пересечением» границы Украины, а Россия в очередной раз названа «страной-оккупантом».

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей, бывший вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек в комментарии Федеральному агентству новостей назвал нелепыми попытки Киева испортить крымчанам настроение и омрачить праздник в связи с открытием железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

«Крымчане уже пять лет живут в России, и им абсолютно неинтересно, что скажут в Киеве или в какой-то эфемерной «прокуратуре Автономной республики Крым», — с иронией отметил Бальбек.

По словам крымского политика, никакого отношения к реальности подобные «дела» не имеют, и никаких юридических последствий потуги украинской прокуратуры иметь не будут.

«Украина, судя по всему, перевыполняет планы по изготовлению бумаги, которую нужно куда-то девать, вот и шьют дела из ничего. Так что одним уголовным делом больше, одним меньше — на незыблемость Крымского моста это не повлияет, а на хорошее настроение крымчан — тем более», — подчеркнул Руслан Бальбек.

Федеральное агентство новостей представило серию материалов наших корреспондентов, как первый пассажирский поезд Санкт-Петербург — Севастополь прошел по новому маршруту через Крымский мост и утром 25 декабря прибыл в конечный пункт. На очереди второй состав, который идет из Москвы в Симферополь, он прибудет на полуостров на сутки позже.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало более 95% жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Киев отказывается признать российский статус Крыма, но в мире крепнет понимание, что решение крымчан необходимо признать как абсолютно законное и что попытки давить на Россию ни к чему не приведут.