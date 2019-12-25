Что изменится в ПДД с 1 января 2020 года — миллионы по ОСАГО, кого освободят от налога

Как всегда, с Нового года, до которого осталось меньше недели, вступят в силу нововведения в российских законах и подзаконных актах. Правила дорожного движения (ПДД) не статут исключением: с 1 января 2020 года вступают в силу изменения в правилах, в том числе касающиеся выплат по ОСАГО, парковки в жилых зонах, регистрации и снятия с учета автомобилей, а также транспортного налога для многодетных семей.

Изменения правил парковки коммерческого транспорта

С начала Нового 2020 года вступает в действие приказ № 199 Министерства транспорта РФ, предусматривающий запрет парковаться во дворах коммерческому автотранспорту, принадлежащему как юридическим, так и физическим лицам. Ограничение касается грузовиков, такси, маршруток, автомобилей каршеринговых сервисов и так далее. Все эти транспортные средства нельзя будет оставлять в жилых зонах на длительное время (краткосрочной парковки это не касается). Так что с Нового года водитель такси не сможет оставить машину на ночь у себя под окном без риска нарваться на штраф.

От автодилера не с ветерком, а с номерком

С 1 января 2020 года покупателям автомобилей нельзя будет и метра проехать без госномера по дорогам общего пользования. Поэтому свежекупленное авто будет выезжать из салона автодилеров не с ветерком, а с новеньким номерком: услуги регистрации будет предоставляться на месте (подробнее об изменении правил получения госномеров см. ниже).

В связи со вступлением в силу запрета передвигаться без госномеров уйдет в небытие действующая ныне норма о десятидневном сроке постановки на учет нового автомобиля. Это правило будет отменено.

ОСАГО подорожает во всех смыслах

С Нового года будет в четыре раза увеличен лимит выплат по ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств): с 500 тыс. руб. до двух миллионов рублей.

Как полагают эксперты, эта разумная мера в перспективе может привести как к подорожанию полиса ОСАГО, так и к увеличению штрафов за отсутствие этого документа.

Регистрацию машин упростят и оптимизируют

С 1 января 2020 года номера государственной регистрации автомобилей можно будет получать не только в ГИБДД, но и в других организациях (см. пункт о требованиях к автодилерам). Госномера на новые авто снова будут привязаны к коду региона, согласно регистрации собственника.

Среди мер, направленных на упрощение жизни автомобилистов, смягчение правил регистрации «поживших» машин с отсутствующей, поврежденной, изношенной или уничтоженной маркировкой.

Автомобили, принадлежащие несовершеннолетним и зарегистрированные на их законных представителей, будут автоматически сниматься с регистрации, как только юный владелец достигнет 16 лет.

Предусмотрены и другие меры, направленные на упрощение правил учета новых и подержанных автомобилей.

Как не платить транспортный налог

Чтобы не платить транспортный налог, семье необходимо иметь статус многодетной, а доход на каждого ее члена не должен превышать региональный прожиточный минимум. При этих условиях собственник легкового автомобиля, если это транспортное средство у семьи единственное, будет освобожден от транспортного налога.

Это решение пока не принято — оно находится на рассмотрении в Госдуме. В случае его принятия правило начнет действовать с 1 января 2020 года.

О других изменениях в российских законах с 1 января 2020 года, в том числе касающиеся пенсий и детских пособий, читайте в материалах Федерального агентства новостей.