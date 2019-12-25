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Появились фото с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

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Появились фото с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Красноярск, 25 декабря. Вертолет, выполнявший рейсовый полет из поселка Байкит на Юрубченское месторождение, совершил вынужденную жесткую посадку.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото с места происшествия.

После приземления вертолет опрокинулся набок, повредив при этом хвостовую балку.

На борту находились трое членов экипажа и 21 пассажир. Пострадавших шестеро. В авиакомпании «КрасАвиа» сообщили, что на борту были вахтовики компании «Славнефть».

В МЧС рассказали, что вертолет при взлете попал в снежный вихрь, что и стало причиной аварии. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту жесткой посадки. СК также возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о троих пострадавших. 

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