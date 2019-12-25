Итоги-2019: Вооруженные Силы РФ стали еще сильнее

«Без Вооруженных сил государство жить не может, — заявил президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции 19 декабря. — И сейчас, я думаю, мы все гордимся уровнем развития наших ВС. Они стали одними из самых высокотехнологичных в мире».

Канун Нового года — традиционное время подведения итогов. Федеральное агентство новостей подвело итоги военного строительства в России за 2019 год, чтобы понять, насколько оправданы президентские комплименты в адрес отечественных ВС и ОПК.

На земле...

Приоритетным направлением деятельности Вооруженных сил РФ продолжает оставаться боевая учеба. За 2019 год ВС России провели свыше 6,5 тыс. мероприятий боевой подготовки, в том числе 4,5 тыс. учений. При этом количество двусторонних учений было увеличено на 16%, а интенсивность межвидовой направленности и подготовки войск выросла на 10%.

Основным мероприятием боевой учебы в этом году стало стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». В нем приняли участие воинские контингенты семи иностранных государств из состава ОДКБ и ШОС. Войска действовали на территории четырех государств (России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана).

В ходе проведения «Центра-2019» были отработаны новые формы военных действий: как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, с принятием нестандартных решений в сложной обстановке. Также военное ведомство проинформировало СМИ, что во время КШУ все органы управления и воинские контингенты успешно справились с поставленными на учении задачами. Значительно повысился уровень их оперативной и тактической совместимости.

Завершающим мероприятием годового цикла подготовки ВС РФ стало стратегическое командно-штабное учение «Гром-2019» по управлению стратегическими наступательными силами с выполнением практических пусков крылатых и баллистических ракет различного базирования.

Добавим, что еще одним крупным мероприятием боевой учебы в 2019 году станут военно-морские учения с участием Ирана, России и Китая, запланированные на 27 декабря в северной части Индийского океана.

В свою очередь, отечественный ОПК в уходящем году продолжал активно поставлять в Армию разнообразные «новинки». Например, в Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка были перевооружены на современные ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс». Завершено создание ракетного комплекса «Авангард» с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Ожидается, что первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом, уже в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

С начала декабря осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет» в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий.

В 2019 году продолжилось переоснащение Сухопутных войск и ВДВ на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитные ракетные комплексы, а также комплексы РЭБ и системы управления. В течение года соединения и воинские части получили более 3300 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило, в частности, в конце ноября закончить перевооружение Сухопутных войск на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», пришедший на смену тактическому ракетному комплексу дивизионного звена «Точка-У».

В течение года два зенитных ракетных полка были перевооружены на ЗРК С-400, а на полигоне «Капустин Яр» удалось успешно завершить государственные испытания ЗРК «Гибка-С». Также Минобороны к концу года получило от ОПК первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь».

С 1 декабря в Мордовии на боевое дежурство заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения воздушных целей, обеспечивающая контроль воздушного пространства на Западном и Южном стратегических воздушно-космических направлениях на удалении до 2000 км от границы РФ.

Стоит упомянуть и о таком важнейшем с точки зрения военно-технического сотрудничества мероприятии, как завершение в 2019 году поставок всех элементов ЗРК С-400 в Турцию по контракту, который предусматривал поставку четырех дивизионов «четырехсотых» на общую сумму порядка 2,5 млрд долларов. Заметим, что это событие принесло нашей стране не только финансовую прибыль, но и заметные геополитические преференции.

...в небесах...

Пожалуй, одним из главных событий для ОПК России в 2019 году стало заключение в ходе форума «Армия» 46 госконтрактов на поставку в войска перспективных образцов вооружения и военной техники на общую сумму свыше 1 трлн рублей. В том числе были подписаны соглашения на поставку 76 многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 и 98 ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Авиационные соединения и воинские части ВС РФ за 2019 год получили свыше 150 единиц вооружения: военной и специальной техники.

В числе иных заметных событий 2019 года, так или иначе относящихся к сфере ВКС, стоит упомянуть следующие:

— первый полет перспективного тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник»;

— первый полет нового легкого транспортного самолета Ил-112В;

— развертывание серийного производства сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160М;

— первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

— первый визит Ту-160 в ЮАР;

— 48 вылетов российских стратегических ракетоносцев для военного присутствия в стратегически важных районах;

— завершение реконструкции 19 аэродромов, на которых введено в эксплуатацию более 230-ти зданий и сооружений.

Кроме того, в этом году осуществляется отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой (носитель — двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31К). Были выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. Одновременно продолжается развитие аэродромной сети, обеспечивающей расширение географии применения данного комплекса.

Продолжались испытания опытного образца тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57. В частности, была проведена повторная апробация Су-57 в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи были успешно выполнены.

Ну и, разумеется, нельзя не отметить то, что ВКС РФ на протяжении всего 2019 года продолжали оказывать эффективную поддержку контртеррористическим операциям, идущим на территории Сирии.

...и на море

Для ВМФ 2019-й стал годом смены главнокомандующего. В мае главкома Владимира Королева сменил Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом. Именно под начальством Евменова ВМФ России в рамках стратегического КШУ «Центр-2019» провел самые масштабные за последние тридцать лет военно-морские учения «Океанский щит-2019», в ходе которых были отработаны действия межфлотских группировок в океанской зоне. Евменову же пришлось заниматься и крайне непростым вопросом пополнения флота.

Во время уже упомянутого форума «Армия» были заключены контракты на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвертого поколения проекта 885М «Ясень-М» и двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада».

Весной состоялась официальная церемония спуска на воду атомной подводной лодки проекта 09852 К-329 «Белгород» — носителя океанской многоцелевой системы «Посейдон». Спуск на воду второго носителя этой же системы, атомной подводной лодки проекта 09851 «Хабаровск», ожидается до конца 2019 года.

В декабре успешно завершил цикл испытаний ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А К-549 «Князь Владимир».

На завершающем этапе находятся государственные испытания многоцелевой атомной подводной лодки c крылатыми ракетами четвертого поколения проекта 885М К-561 «Казань».

Пара слов о боевой службе. В 2019 году ВМФ РФ обеспечил непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения с периодическим патрулированием в море, в том числе подо льдами Арктики.

За год кораблями ВМФ РФ было выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива.

Ожидается, что по итогам уходящего года Военно-морской флот должен будет получить 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе пять носителей ракетного комплекса «Калибр».

В Береговые войска были поставлены противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Под занавес…

Стоит напомнить, что на вооружение и перевооружение армии и флота в 2019 году было выделено свыше 1,5 трлн рублей. Реализация мероприятий гособоронзаказа текущего года позволила переоснастить более 30 различных соединений и воинских частей ВС РФ, при этом доля современного вооружения составила свыше 68%. Конкретно же в ядерной триаде доля современного оружия достигла 82%.

24 декабря Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ, состоявшемся в Национальном центре управления обороной, озвучил следующие выводы:

«Общий анализ состояния Вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию».

Так стоит ли после изложенных нами фактов гордиться уровнем развития наших Вооруженных сил? Безусловно стоит, уверен ФАН.