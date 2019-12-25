Охлобыстин объяснил, почему сначала будет спасать из огня жену, а не детей

Москва, 25 декабря. Известный актер Иван Охлобыстин заявил, что при пожаре будет в первую очередь спасать жену, а не детей. Причину такого выбора он назвал в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

В семье Охлобыстина и его супруги Оксаны Арбузовой растут шесть детей — два сына и четыре дочери. По словам актера, жена для него всегда занимает первое место.

«Из пожара, если вдруг он начнется, первой буду спасть жену, а не детей. Если даже дети там останутся, то Оксанка мне новых нарожает», — объяснил такую расстановку приоритетов Охлобыстин.

Кроме того, актер подчеркнул, что никогда не сможет поднять руку на супругу.

«Могу допустить, что она меня ударит, но я никогда», — сказал звезда «Интернов».

Также Охлобыстин поделился с телезрителями историей знакомства с Арбузовой. Актер рассказал, что приехал в модный в те времена развлекательный клуб «Маяк». По его словам, когда он вошел в зал, все женщины были с кавалерами, а Арбузова — с двумя.

«Я приехал тогда на мотоцикле. Подошел к ней и сказал: «Мадемуазель, не совершить ли нам романтическую прогулку на мотоцикле», — вспоминает актер.

Охлобыстин отметил, что будущая супруга согласилась поехать с ним при условии, что к полуночи актер доставит ее к дому.

Ранее Охлобыстин заявил, что готов прийти на помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в экстремальной ситуации. При этом актер рассказал, что давно не общался с Зеленским.