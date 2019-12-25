Диетолог объяснила, чем полезны и вредны определенные продукты после новогодних праздников

Москва, 25 декабря. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, как соблюсти баланс в новогоднем меню, чтобы уменьшить вред организму, и объяснила, чем полезны и вредны определенные продукты после январских праздников.

По ее словам, нельзя допускать, чтобы 31 декабря на столе преобладали продукты с большим содержанием жира, например, майонез, жареная свинина, салаты с большим количеством масла, мясные и рыбные нарезки и икра.

«Все-таки лучше чередовать их с овощной нарезкой и той же запеченной в духовке цветной капустой или брокколи», — объяснила она в интервью «Ридусу».

Содержащаяся в этих продуктах клетчатка будет формировать чувство сытости и убережет от переедания, отметила Бурляева. Она подчеркнула, что умеренность является главным правилом праздничного стола, и соблюдать ее нужно не только в еде, но и в напитках.

«Продумывая заранее праздничный стол, позаботьтесь о том, чтобы основу составляли низкокалорийные продукты и несладкие напитки — овощи, несладкие компоты или морсы, вода с лимонным соком. А высококалорийные блюда лучше готовить и подавать на стол порционно, чтобы не было соблазна переесть», — добавила врач.

Говоря об алкоголе, она предупредила, что выбирать к столу крепкое спиртное не стоит, чтобы избежать алкогольной интоксикации. Кроме того, горячительные напитки любой крепости следует пить аккуратно.

Диетолог обратила внимание на то, что при избыточном потреблении спиртного будет бессильна любая диета, и в случае тяжелого алкогольного опьянения потребуется медицинская помощь.

Эксперт отметила, что несколько нивелировать эффект от алкоголя, замедлить его усвоение и способствовать выведению токсинов будут пищевые волокна и клетчатка, которыми богаты гречка, булгур, перловка и хлеб из муки не высшего сорта.

После застолья врач советует вернуться к привычному рациону и устраивать разгрузочные дни. В частности, она предложила творожно-кефирную «разгрузку».

«300 грамм 4−5% творога и литр 1% кефира разделить на равные порции и употреблять в течение дня примерно в равные промежутки времени, чтобы было 5 приемов пищи», — поделилась Бурляева.

Фруктовые разгрузочные дни организовывать после праздничного застолья не стоит, поскольку сладкие и кислые фрукты имеют невысокую калорийность, но при этом стимулируют аппетит.