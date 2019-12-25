Украинским должникам по ЖКХ будут «портить жилье и имущество» 

Парламент Украины принял к рассмотрению законопроект, предусматривающий введение так называемых «чрезвычайных мер» в отношении злостных неплательщиков за предоставленные государством услуги жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается, что уже с нового года специальные инспекторы, состоящие из сотрудников местных энергетических компаний, получат юридическое право доступа в дома и квартиры должников и право по собственному усмотрению определять степень платежеспособности указанных лиц. Независимые эксперты утверждают, что нововведение может привести к разбойным нападениям и посягательствам на жилища и имущество большинства и без того небогатых украинцев. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

По сути, упомянутый документ, получивший порядковый номер 2458, уже был предварительно одобрен профильным комитетом Верховной рады, занимающимся вопросами энергетики и ЖКХ. Правда в первоначальной редакции он разрешал проникновение «инспекторов» на территорию частной и коммунальной собственности исключительно в тех случаях, если эти действия были вызваны необходимостью спасения жизни людей. На данный момент в законопроекте появилась небольшая ремарка.

«В отдельных случаях сотрудники фирм, предоставляющих коммунальные услуги, смогут без необходимого разрешения наведываться к должнику для временного или окончательного разрыва с ним действующего контракта», — говорится в документе.

«Это фактически развяжет руки не только столько «сотрудникам фирм», сколько криминальным элементам по всей территории Украины, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрисконсульт Владислав Чумак. — Ни для кого не секрет, что сегодня в стране действуют более тысячи так называемых «частных коллекторов», в буквальном смысле этого слова выбивающих деньги из должников [долги] по банковским кредитам. Теперь они получат, если так можно выразиться, новую квалификацию — станут выбивать двери в дома должников по «коммуналке». Что произойдет в дальнейшем — даже нельзя предположить».

Как оказалось, уже можно. На днях в частный дом пенсионерки из Киевской области Нины Петровны вломились четверо спортивного вида молодых людей, представившихся работниками регионального газового хозяйства. Выбив дверь в котельной, «работники» сначала опечатали действующий котел отопления, а затем, предъявив квитанцию с двухмесячной коммунальной задолженностью той же Нины Петровны, предложили ей соломоново решение — незваные гости забирают у пожилой женщины новенький телевизор, сдают его в ломбард и, таким образом, частично погашают часть имеющегося у нее долга по ЖКХ.

«Я не знаю, кто это были — бандиты или нет, но они и вправду забрали телевизор, — сказала пенсионерка в доверительной беседе корреспонденту ФАН. — А на следующий день один из них принес квитанцию из ломбарда и квитанцию про оплаченные два месяца долга за газ».

По всей видимости, в обозримом будущем так, как Нине Петровне, может «повезти» далеко не всем.

«Лично я не собираюсь терять свое место из-за тех, кто не в состоянии заплатить за газ и свет, — отметил на основе конфиденциальности распорядительный директор крупного коммунального предприятия. — Надеюсь, государство даст всем нам такие полномочия, мы возьмем в штат тех, кто заставит должников заплатить и нашей фирме, и украинской казне все деньги. Даже с процентами».

При этом чиновник заявил, что ему все равно, какими методами такие долги будут возвращены.

«Фактически украинские власти гарантировали своим соотечественникам-должникам, едва сводящим концы с концами, «порчу жилья и имущества», — констатировала социальный психолог Елена Мильто. — Если в этом и заключается очередной этап широко разрекламированной реформы системы жилищно-коммунального хозяйства, рядовым украинцам можно лишь посочувствовать».

Тем временем законопроект №2458 уже подвергся резкой критике в украинском сегменте Интернета. Впрочем, большинство пользователей здесь ограничиваются банальными призывами к должникам «держаться» и «верить в правосудие».