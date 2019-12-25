Сирия, 25 декабря. Рывок сирийской армии в Идлибе вынудил боевиков сдать несколько поселков без боя. Главарь «Тахрир аш-Шам» обратился к джихадистам с призывом не прекращать сопротивления. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба оттесняет джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юг провинции к границе с провинцией Хама.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в совершении двух нападений на курдских боевиков в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла район Алеппо Тишрин, в Идлибе сдала без боя несколько поселков сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: потеряли трех человек на севере Ракки в результате нападений неизвестных на их патрули и КПП.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо боевики вооруженных исламистских бандформирований продолжают нарушать режим прекращения огня. Как сообщает ТАСС, боевики альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемые запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра»1 совершили нападение на западную окраину города Алеппо. Боевики открыли огонь по району Тишрин на окраине города. Провокации радикалов у административного центра провинции приобрели ежедневный характер, о чем сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков. На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжается нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Боевики совершили обстрелы десятков населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Накануне на подконтрольных боевикам медиаресурсах появилась видеозапись, сделанная на западе провинции, на которой было зафиксировано, как выстрел снайпера с позиций боевиков предположительно поражает бойца правительственных сил.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что неизвестные лица похитили двух офицеров правительственных сил в городе Ядуда в западной части провинции. Пока информации о дальнейшей судьбе офицеров не поступало.

В том же регионе неизвестные боевики убили мирного жители в городе Ас-Санамейн. Местные источники сообщили, что покойный был сотрудником сил внутренней безопасности. Поступали сведения от местных также и о пулеметном обстреле контрольно-пропускного пункта, на котором находились бойцы Сил национальной обороны Сирии (NDF), но без дальнейших сообщений о пострадавших. Количество нападений на представителей власти в провинции растет, однако, пока что ни одна из антиправительственных группировок, действующая на юге САР не взяла на себя ответственность за серию нападений.

Провинция Идлиб

Правительственная армия отбила у джихадистов мост у поселка Бабулин и мост у города Хиш, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Abdo Zehn. Также сообщается, что САА вернула под свой контроль деревни Тель аль-Хатра, Джалбан, Басра, Тувейль аль-Халиб и Захабия.

SOHR сообщает о выводе сил «Хайят Тахрир аш-Шам» и оппозиционных группировок из поселка Кафр-Басин, Бабулин и Сахьян, несмотря на то, что информации о продвижении сил сирийской армии в этом районе не поступало. Самолеты ВВС Сирии наносят удары с воздуха по опорным пунктам радикалов в районе поселка Тель-Манас, а также по путям снабжения радикалов на магистрали, связывающей города Бабила и Хан-ас-Субуль, как передает агентство Step News.

Новостное агентство «Тахрир аш-Шам» «Ибаа» выпустило видеообращение главаря группировки Абу Мухаммада аль-Джулани к сторонникам и членам альянса. Главарь заявил о всеобщей мобилизации для противодействия сирийской армии и ее союзникам на севере Сирии, отметив, что их борьба с правительственными силами становится все более ожесточенной и противодействие потребует больших усилий.

Провинция Ракка

Один член «Демократических сил Сирии» был убит на севере Ракки, еще один получил ранения. Как сообщает новостное агентство Radio Al Kul, неизвестные подбросили ручную гранату на контрольно-пропускной пункт радикалов. Еще два курдских боевика получили тяжелые ранения в результате детонации самодельной бомбы, на которую наехал их патрульный автомобиль в фермерских угодьях у поселка Аль-Ямам.

Портал Alk Habour 21 сообщил, что в связи с учащением нападений боевики SDF провели рейд с обысками в школе и общежитии, где проживают перемещенные лица. После серии допросов и обысков, курдские радикалы заключили под стражу двадцать мужчин и вывезли из поселка для дознания. Вероятно, что в ближайшее время задержанные будут отконвоированы в учебно-тренировочные лагеря для прохождения воинской повинности, если им не выдвинут обвинения в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства», на которых SDF возлагают ответственность за непрекращающиеся нападения в зонах их оккупации.

1 Организация запрещена на территории РФ.