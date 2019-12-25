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Сирия новости 25 декабря 12.30: рывок сирийской армии в Идлибе, главарь «Тахрир аш-Шам» обратился к джихадистам

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Абу Мухаммад аль-Джулани - главарь альянса «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 25 декабря. Рывок сирийской армии в Идлибе вынудил боевиков сдать несколько поселков без боя. Главарь «Тахрир аш-Шам» обратился к джихадистам с призывом не прекращать сопротивления. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба оттесняет джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юг провинции к границе с провинцией Хама. 

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в совершении двух нападений на курдских боевиков в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла район Алеппо Тишрин, в Идлибе сдала без боя несколько поселков сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: потеряли трех человек на севере Ракки в результате нападений неизвестных на их патрули и КПП.

Сирия новости 25 декабря 12.30: рывок сирийской армии в Идлибе, главарь «Тахрир аш-Шам» обратился к джихадистам

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На западе Алеппо боевики вооруженных исламистских бандформирований продолжают нарушать режим прекращения огня. Как сообщает ТАСС, боевики альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемые запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат Ан-Нусра»1 совершили нападение на западную окраину города Алеппо. Боевики открыли огонь по району Тишрин на окраине города. Провокации радикалов у административного центра провинции приобрели ежедневный характер, о чем сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков. На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжается нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Боевики совершили обстрелы десятков населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Накануне на подконтрольных боевикам медиаресурсах появилась видеозапись, сделанная на западе провинции, на которой было зафиксировано, как выстрел снайпера с позиций боевиков предположительно поражает бойца правительственных сил.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что неизвестные лица похитили двух офицеров правительственных сил в городе Ядуда в западной части провинции. Пока информации о дальнейшей судьбе офицеров не поступало.

В том же регионе неизвестные боевики убили мирного жители в городе Ас-Санамейн. Местные источники сообщили, что покойный был сотрудником сил внутренней безопасности. Поступали сведения от местных также и о пулеметном обстреле контрольно-пропускного пункта, на котором находились бойцы Сил национальной обороны Сирии (NDF), но без дальнейших сообщений о пострадавших. Количество нападений на представителей власти в провинции растет, однако, пока что ни одна из антиправительственных группировок, действующая на юге САР не взяла на себя ответственность за серию нападений.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Правительственная армия отбила у джихадистов мост у поселка Бабулин и мост у города Хиш, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Abdo Zehn. Также сообщается, что САА вернула под свой контроль деревни Тель аль-Хатра, Джалбан, Басра, Тувейль аль-Халиб и Захабия.

SOHR сообщает о выводе сил «Хайят Тахрир аш-Шам» и оппозиционных группировок из поселка Кафр-Басин, Бабулин и Сахьян, несмотря на то, что информации о продвижении сил сирийской армии в этом районе не поступало. Самолеты ВВС Сирии наносят удары с воздуха по опорным пунктам радикалов в районе поселка Тель-Манас, а также по путям снабжения радикалов на магистрали, связывающей города Бабила и Хан-ас-Субуль, как передает агентство Step News.

Новостное агентство «Тахрир аш-Шам» «Ибаа» выпустило видеообращение главаря группировки Абу Мухаммада аль-Джулани к сторонникам и членам альянса. Главарь заявил о всеобщей мобилизации для противодействия сирийской армии и ее союзникам на севере Сирии, отметив, что их борьба с правительственными силами становится все более ожесточенной и противодействие потребует больших усилий.

Провинция Ракка

Сирия новости 25 декабря 12.30: рывок сирийской армии в Идлибе, главарь «Тахрир аш-Шам» обратился к джихадистам

Один член «Демократических сил Сирии» был убит на севере Ракки, еще один получил ранения. Как сообщает новостное агентство Radio Al Kul, неизвестные подбросили ручную гранату на контрольно-пропускной пункт радикалов. Еще два курдских боевика получили тяжелые ранения в результате детонации самодельной бомбы, на которую наехал их патрульный автомобиль в фермерских угодьях у поселка Аль-Ямам.

Портал Alk Habour 21 сообщил, что в связи с учащением нападений боевики SDF провели рейд с обысками в школе и общежитии, где проживают перемещенные лица. После серии допросов и обысков, курдские радикалы заключили под стражу двадцать мужчин и вывезли из поселка для дознания. Вероятно, что в ближайшее время задержанные будут отконвоированы в учебно-тренировочные лагеря для прохождения воинской повинности, если им не выдвинут обвинения в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства», на которых SDF возлагают ответственность за непрекращающиеся нападения в зонах их оккупации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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