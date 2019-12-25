Козак объяснил, зачем России нужен транзит газа через Украину

Москва, 25 декабря. Транзит газа через Украину в течение пяти лет отвечает интересам России. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Мы заинтересованы, как и все европейские потребители, в том, чтобы у нас маршруты доставки газа для потребителей были диверсифицированы​​​. Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Таким образом Козак опроверг заявления некоторых украинских политиков о «поражении «Газпрома». В частности, как сообщает «Утро.ру», министр энергетики Украины Алексей Оржель утверждал, что Россия будет платить за транзит вдвое больше, чем платит сейчас.

Российская сторона, напротив, утверждает, что новый контракт будет более выгодным для Москвы. Во-первых, он заключен на 5 лет, а не на 10, как требовала Украина. Этого времени вполне хватит, чтобы спокойно закончить строительство «Северного потока — 2», который станет альтернативой транзиту.

Во-вторых, цена в контракте не будет меняться в течение этих пяти лет. Отметим, что Украина стала заложницей ЕС из-за евроинтеграции и многочисленных кредитов. Она больше не может самостоятельно устанавливать тарифы на транзит. Теперь она должна формировать стоимость транспортировки газа так, чтобы она соответствовала требованиям Евросоюза, что может быть на руку России. Кроме того, Москва смогла добиться отмены всех украинских исков к «Газпрому», что тоже противоречит заявлениям о «поражении» газового гиганта России.