В Госдуме посоветовали НАТО отрабатывать не наступление на Россию, а отступление бегом

Военные учения НАТО «Защитник Европы — 2020», по планам альянса, должны стать репетицией наступления в случае войны с Россией. Но силам военного блока нужно тренировать не наступление, а отступление бегом, иначе потом бежать будет уже поздно, считает зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

В своей статье для Junge Welt немецкий журналист Йорг Кронауэр предположил, что военные маневры станут крупнейшей за последнюю четверть века переброской американского контингента на европейский континент.

«Официально это учения войск Соединенных Штатов, но де-факто страны — члены НАТО проведут репетицию наступления на случай войны против Российской Федерации», — пояснил репортер.

По словам Кронауэра, сценарий учений предполагает, что военный контингент США перебросят в Западную Европу через Атлантику, а затем в Польшу и Прибалтику — «как можно ближе к российской границе». США, как указывает автор статьи, намерены проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу.

Журналист обратил внимание, что немецкие власти все больше способствуют развертыванию войск НАТО против России, поскольку в Литве Германия уже возглавила батальон, а также в уходящем году приняла на себя командование силами оперативного реагирования военного блока.

Юрий Швыткин утверждает, что данные учения НАТО ведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе. Они показывают агрессивную политику со стороны альянса по отношению к нашему государству.

«Я бы настоятельно порекомендовал тренироваться выполнять нормативы по бегу. Им нужно тренировать не наступление, а отступление бегом. Потом может оказаться, что бежать будет поздно», — заявил Швыткин в интервью Федеральному агентству новостей.

Эти действия НАТО, как указывает депутат, не останутся без внимания руководства России и Минобороны, которые примут соответствующие ответные меры.

«Мы всегда по всем вопросам отвечаем зеркально. Пусть, как говорится, не обижаются на то, что им придется испытать на себе. Зеркальные меры предполагают проведение соответствующей боевой подготовки и проведение учений со стороны нашего государства, которые носят оборонительный характер. Также будет усиление различных мероприятий по линии ОДКБ и продолжится оснащение армии современными видами вооружений», — добавил парламентарий.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уточняет, что на недавней итоговой коллегии военного ведомства было озвучено, что российская армия на 70 процентов укомплектована новыми видами вооружения и техники. По его словам, «сумасшедших», которые начнут боевые действия с Россией, нет.

«Тем не менее НАТО осваивает театр военных действий. Это происходит по надуманным причинам якобы мифически существующей российской угрозы. Американцы осваивают постсоветское пространство и Восточную Европу. Там раньше были военные городки, аэродромы, места дислокации советских войск. Поэтому это реальная угроза от НАТО. Это откровение журналиста уже не первое раскрытие существующих планов альянса», — заявил сенатор.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО реализует антироссийскую инициативу США «четыре по тридцать», которую она завершит к 2022 году. Министр рассказал, что по состоянию на 1 декабря альянс уже сформировал все 30 механизированных батальонов, 76% эскадрилий и 93% кораблей.