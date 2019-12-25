Шувалова через сына собрала компромат на Зюгановых, чтобы остаться в КПРФ

Москва, 25 декабря. Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, которая может быть исключена из партии после скандала с Алексеем Навальным, пытается всеми силами удержаться в политике и использует для этого компромат на внука Геннадия Зюганова.

Шувалова ранее организовала круглый стол, пригласив туда Навального и еще нескольких сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом. Глава фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку на проведение этого мероприятия, сославшись на нарушение регламента.

Однако одиозный блогер и его сторонники все же пришли в Мосгордуму и провели встречу в кабинете депутата. Впоследствии бюро горкома КПРФ приняло резолюцию, где говорилось о «серьезном ущербе», который Шувалова нанесла фракции. Также в документе отмечалась необходимость вынести парламентарию строгое взыскание как «нарушителю партийной дисциплины».

Примечательно, что Навальный всячески поддерживал и продвигал депутата при помощи своего проекта «Умное голосование». Блогер рассчитывал, что она «отплатит» ему, заняв кресло парламентария в Мосгордуме и поможет реализовать его планы.

Однако в последнее время становится ясно, что Навальный сделал неверный выбор, а самой Шуваловой приходится искать способы остаться в политике. Для этого она, по всей видимости, готова на многое.

Депутат сделала «тактическое отступление» в другой регион, а теперь пытается оказать влияние на лидера КПРФ Зюганова. Как отмечает «Политика Сегодня», Шувалова критикует его внука и обвиняет его в «предательстве». Причем у депутата, очевидно, есть на него компромат.

Заполучить его Шувалова могла через собственного сына Сергея, который с 2014 по 2019 год работал помощником Зюганова-младшего. Само за себя говорит то обстоятельство, что депутат начала атаку на внука Зюганова именно сейчас, когда оказалась в затруднительной ситуации.

Как заявил ранее сам Зюганов-старший, коммунисты, пригласившие в Мосгордуму Навального и членов его ФБК, нарушили устав партии. Он не исключил, что они вскоре смогут «плыть сами по себе», если продолжат в том же духе. Лидера КПРФ поразило, что встречу с Навальным депутаты почему-то не посчитали нужным согласовать с руководством КПРФ и с ним лично.