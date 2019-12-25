Первая серийная подлодка проекта «Ясень-М» спущена на воду в Архангельской области

Москва, 25 декабря. Первая серийная модернизированная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») под названием «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Атомный подводный ракетный крейсер «Новосибирск» проекта «Ясень-М» спущен на воду на предприятии «Севмаш» в Северодвинске​​​. Подводная лодка торжественно выведена из эллинга предприятия», — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов уточнил, что экипаж судна прошел подготовку и «готов осваивать новейшую технику и вооружение».

Передать «Новосибирск» флоту планируется в 2020 году. В этот же период произойдет передача ВМФ первой АПЛ того же проекта «Казань». Осуществить передачу в 2019 году, как было запланировано изначально, не позволила необходимость дополнительных испытаний.

Президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов рассказывал, что в проекте «Ясень-М» был выявлен ряд конструктивных недостатков.

«Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» — многоцелевые атомные субмарины, которые строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М» (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн и способны погружаться на глубину 520 метров. На вооружении АПЛ находятся мины, торпеды 533 миллиметра и крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН отмечал, что новые подлодки отличаются меньшей шумностью и большей системой управляемости. Он также выражал мнение, что модернизированные суда соответствуют уровню, необходимому для противодействия субмаринам НАТО.