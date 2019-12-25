Назарбаев заявил, что время подводить итоги «эпохи Путина» еще не настало

Нур-Султан, 25 декабря. Время подводить итоги правления президента РФ Владимира Путина еще не настало. Так считает бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Здесь хотел бы подчеркнуть, что самую объективную и непредвзятую оценку деятельности любого политика дает время. История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что еще рано говорить и подводить итоги «эпохи Путина», — пояснил он РИА Новости.

Назарбаев также отметил, что 20 лет назад, когда первый президент РФ Борис Ельцин выбрал своего преемника, мало кто понял, что в стране началась новая эпоха. При этом казахстанский политик признался, что был поражен энергичностью Путина, когда тот только занял президентское кресло.

По его словам, российский лидер был хорошо эрудирован и демонстрировал готовность решать любые проблемы. Назарбаев добавил, что России повезло с президентом, который смог провести страну через самые трудные испытания и вновь сделать ее великой державой.

Напомним, что Назарбаев возглавлял Казахстан в качестве президента с 1991 по 2019 годы. Его преемником стал бывший спикер Сената — Касым-Жомарт Токаев.

Ранее были названы главные события уходящего года, в которых принял участие президент РФ Владимир Путин. В список вошли встречи на международном уровне и запуск важных объектов. Речь, в частности, идет о послании к Федеральному собранию, поездке в Китай, проведении ПМЭФ, участии в прямой линии, проведении саммита Россия — Африка, открытие Московских центральных диаметров и запуск газопровода «Сила Сибири».