Военный эксперт объяснил, зачем России комплексы ПВО на новых физических принципах

Военный аналитик Виктор Литовкин заявил, что боеприпасы комплексов ПВО должны быть дешевле сбиваемых целей.

Ранее начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что в Российской Федерации активно разрабатываются комплексы противовоздушной обороны на новых физических принципах.

«В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, разработка которых проводится уже в настоящее время», — сообщил офицер в интервью газете «Красная звезда».

Отметим, оружием на новых физических принципах принято называть вооружение, в основе действия которого лежат ранее не использовавшиеся в создании оружия физические принципы — лазер, СВЧ-излучение, электромагнитное излучение и так далее.

Комментируя заявление генерал-лейтенанта Леонова, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «для разных воздушных целей эффективно применять различные виды вооружений, в том числе основанных на новых физических принципах».

«Когда на завод Saudi Aramco обрушились хуситские беспилотники с бомбами, саудовцы не смогли применить свои комплексы Patriot. Это произошло потому что, во-первых, они проспали, а во-вторых, у американского ЗРК большая ракета и она не приспособлена для борьбы с маленькими БПЛА. Но вот если бы у них были такие системы как наш Панцирь, то беспилотники не пролетели бы, были бы системы радиоэлектронной борьбы, которые могли бы выставить радиоэлектронный купол над этим заводом, то БПЛА тоже бы не пролетели», — говорит военный аналитик.

Другими словами, под каждую цель необходимо выбирать свое, более эффективное и что немаловажно – дешевое вооружение. Именно по этой причине сегодня Россия разрабатывает лазеры, электромагнитное оружие и комплексы с СВЧ-излучением.

«Оружие на новых физических принципах сравнительно недорогое, но адекватное тем целям, по которым надо работать. Да даже использовать наши С-300 и С-400 для борьбы с вражескими беспилотниками нет смысла, потому что у них дорогая ракета с избыточной мощностью. Цель должна быть дороже чем боеприпас, который по ней применяется. Вот для этого и разрабатываются новые виды вооружений», — заключил собеседник ФАН.

Кроме того, Леонов высказал предположение, что после слома Соединенными Штатами договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, появятся новые тактические баллистические ракеты средней дальности, совершающие маневры в плотных слоях атмосферы.

Напомним, Минобороны России ранее опубликовало видео стрельб вооруженных «Кинжалами» кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. Испытания проходили в районе архипелага Земля Франца Иосифа в плохих метеоусловиях. В военных маневрах были задействованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».