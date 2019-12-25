Экономист рассказал, как созданные Путиным резервные фонды спасли страну во время кризиса

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение создать резервные фонды спасло российскую экономику. По его словам, будучи премьер-министром страны в 2008 году, Владимир Путин, вопреки многим авторитетным голосам, инициировал создание сперва Стабилизационного фонда, затем Резервного фонда и, наконец, Фонда национального благосостояния. Этим он действительно смог уберечь государство от потрясений, постигших весь мир во время кризиса 2008 года, считает экономист и политолог Института современного развития Никита Масленников.

«В то время государством с помощью этих фондов действительно была оказана активная финансовая помощь банковской системе, благодаря чему она осталась на плаву, и кризиса в этой отрасли не произошло, — считает собеседник ФАН. — Эффект домино не случился, а поскольку финансовая кровеносная система устояла, то вслед за ней начали подтягиваться и другие отрасли экономики».

В дальнейшем, вспоминает экономист, это позволило не только уберечь экономику от развала, но и проиндексировать пенсии, поддержав таким образом самые незащищенные слои населения. Затем последовало снижение налогов и еще ряд мер, прилагающихся к нему — все это были принципиальные решения, потребовавшие недюжинной политической воли, которую пришлось проявить Путину в то сложное время.

«Ну а иначе просто невозможно было поступить — причем многие страны поступили аналогично, пытаясь спасти свои экономики. Кстати, именно в то время появилась «Большая двадцатка» в ее нынешнем формате — раньше это был не более чем клуб министров финансов и их заместителей, однако уже в 2009 году эта организация родилась как координационная международная площадка глав государств, вырабатывавших совместные действия по выходу из мирового кризиса. И Россия сыграла в этом одну из лидирующих ролей», — заявил Масленников.

По его словам, Кудрин был абсолютно прав, когда сказал о решающей роли резервных фондов в спасении российской экономики — для нас они стали «подушкой безопасности», которая не раз спасала страну в дальнейшем.