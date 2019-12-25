Галкин объяснил, почему он — лучший мужчина в жизни Пугачевой

Москва, 25 декабря. Юморист и телеведущий Максим Галкин пообещал своей супруге Алле Пугачевой, что она будет спокойно стареть с ним в союзе и не переживать по поводу измен. Об этом пародист рассказал в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Галкин признался, что в самом начале их отношений он был в душе пенсионером, чего нельзя было сказать о примадонне отечественной эстрады. По его словам, Пугачева очень легкая на подъем и без каких-либо трудностей принимает любое решение.

«Алла когда-то спросила у меня хорошую вещь: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Я сказал: «Да». В том смысле, что я не изменю отношения к семье, не изменю ей. Она может быть спокойна», — рассказал о своем обещании 43-летний шоумен.

Он также отметил, что его супруга очень сознательная и уделяет огромное внимание воспитанию детей, чтобы научить их чему-то. По его мнению, Пугачева — «безумно ответственная мать».

При этом пятый супруг примадонны российской эстрады выразил уверенность в том, что он — «лучший мужчина в ее жизни».

«Хотя бы потому, что я привел ее в построенный не ею дом», — шутливо объяснил юморист.

Ранее Галкин рассказал о планах построить готический храм для примадонны Аллы Пугачевой. По информации СМИ, шоумен выкупил несколько участков в подмосковной деревне Грязь. На этой территории комик собирается возвести часовню и небольшой сквер.