Собчак обвинили в попытке «охомутать» Богомолова ради близости к культурному классу

Москва, 25 декабря. Создательница Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр заявила, что ведущая и журналистка Ксения Собчак «присосалась» к режиссеру Константину Богомолову в связи с модой светской элиты на культурные события и связанных с ними людей. Дискуссия на эту тему разгорелась в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

На этот раз Собчак устроила круглый стол, собрав представителей светского общества. Гости говорили о том, что у современной московской элиты пользуются популярностью различные культурные мероприятия. При этом Столяр заявила, что представители светского общества стараются быть как можно ближе к богеме.

«Так называемая светская элита пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного класса. Мне кажется, с Константином Богомоловым то же самое в свое время произошло», — отметила создательница «Антиглянца».

Обвинение Столяр насмешило и удивило Собчак. Опровергать или подтверждать заявление о своем супруге журналистка не стала.

Продолжая рассуждения, Столяр сказала, что светское общество посещает выступления и фестивали композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа Владимира Варнавы или балерины Дианы Вишневой, абсолютно не разбираясь в их творчестве. При этом Собчак спросила, действительно ли плохо, что элита ходит на культурные мероприятия вместо ночных клубов.