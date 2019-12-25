Собчак обвинили в попытке «охомутать» Богомолова ради близости к культурному классу

Москва, 25 декабря. Создательница Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр заявила, что ведущая и журналистка Ксения Собчак «присосалась» к режиссеру Константину Богомолову в связи с модой светской элиты на культурные события и связанных с ними людей. Дискуссия на эту тему разгорелась в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.
На этот раз Собчак устроила круглый стол, собрав представителей светского общества. Гости говорили о том, что у современной московской элиты пользуются популярностью различные культурные мероприятия. При этом Столяр заявила, что представители светского общества стараются быть как можно ближе к богеме.
«Так называемая светская элита пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного класса. Мне кажется, с Константином Богомоловым то же самое в свое время произошло», — отметила создательница «Антиглянца».
Обвинение Столяр насмешило и удивило Собчак. Опровергать или подтверждать заявление о своем супруге журналистка не стала.
Продолжая рассуждения, Столяр сказала, что светское общество посещает выступления и фестивали композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа Владимира Варнавы или балерины Дианы Вишневой, абсолютно не разбираясь в их творчестве. При этом Собчак спросила, действительно ли плохо, что элита ходит на культурные мероприятия вместо ночных клубов.
«Богатые выступают на таком культурном подсосе, потому что им скучно слушать одинаковые разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии», — ответила основательница Telegram-канала.