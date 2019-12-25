Эксперт рассказал, как России удалось избежать экономического краха

Москва, 25 декабря. Создание в России резервных фондов помогло сгладить негативные последствия кризиса. Такое мнение в среду высказал доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник.

Он согласился с мнением бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, который считает, что создание Стабилизационного, Резервного фондов и Фонда национального благосостояния в позволило стране избежать экономического краха.

По словам Мельника, Резервный фонд не дал развиться «голландской болезни». Так называется непропорциональное развитие экспорта, при котором подрывается конкурентоспособность отраслей, работающих на внутренний рынок.

«Резервный фонд создавался в условиях роста цен на экспортные товары с целью предотвратить так называемую «голландскую болезнь» и создать резерв для правительства России в условиях, когда эти цены опустятся», — пояснил эксперт радио Sputnik.

Именно благодаря резервам на сегодняшний день в России наблюдается стабильная экономическая ситуация — в стране сформировалась низкая инфляция, низкий процент госдолга по отношению к ВВП. Кроме того, падение курса национальной валюты было не столь сильным, как в других странах.

«В этом тоже, безусловно, есть заслуга Резервного фонда», — подчеркнул Мельник.

Напомним, что Стабилизационный фонд был создан в 2004 году. В 2008 году он был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. В 2018 году вновь произошло объединение резервов, когда Резервный фонд присоединили к ФНБ. По словам специалистов, наличие этой «финансовой подушки», созданной в «сытые» двухтысячные годы, когда цена на нефть была максимально высокой, позволило России с наименьшими потерями пережить кризисы 2008 и 2014 годов.