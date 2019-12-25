Украинские скауты передали Порошенко Вифлеемский огонь

Киев, 25 декабря. Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко с супругой приняли в партийном офисе «Европейской солидарности» группу скаутов, принесших им Вифлеемский огонь мира в честь Рождества. Об этом сообщили в партии.

Как уточнили в блоке Порошенко, к экс-главе государства пришли представители львовского отделения общественной организации «Скаутство Европы в Украине».

Представители юношеского движения вместе с Вифлеемским огнем вручили чете Порошенко традиционные скаутские галстуки: главе партии — коричневый, символизирующий служение, его супруге — красный, означающий женственность, любовь и счастье, и предназначающийся для хранительницы семьи.

Кроме того, дети поблагодарили политика «за государственническую позицию и усилия в отстаивании интересов» Украины.

Со своей стороны Порошенко отметил «значительный вклад скаутов в формирование украинской национальной идентичности и европейского будущего» страны и призвал молодежь присоединяться к движению.

Он также заявил, что со следующего года намерен отправить в скауты своих внуков.

«Мне очень понравилась ваша идея к украинским работодателям: когда вы смотрите в анкету, в первую очередь посмотрите, был ли этот кандидат в скаутском движении. Это очень хорошая черта, которая дает превосходство над другими конкурентами», — заявил глава «Европейской солидарности».

Миллионы католиков и протестантов, а также представители некоторых других конфессий по всему миру 25 декабря отмечают один из главных христианских праздников — Рождество. На Украине этот праздник отмечают около 7% жителей.