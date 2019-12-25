Пелагею и ее супруга заподозрили в разрыве отношений

Москва, 25 декабря. Фанаты заподозрили разлад в отношениях певицы Пелагеи и ее мужа, хоккеиста Ивана Телегина. Недавно информацию об их возможном разрыве предоставил источник аккаунта в Instagram, который регулярно публикует скандальные сведения о знаменитостях.

Согласно данным анонимного пользователя, известные супруги расстались и живут отдельно с лета этого года. По его словам, Пелагея и Телегин больше не носят обручальных колец, а у хоккеиста и вовсе появилась новая возлюбленная.

Фанаты поспешили изучить аккаунты знаменитостей в Instagram и заметили, что хоккеист давно не публиковал снимки с супругой. Не так давно он сделал пост, фотографию в котором интригующе назвал «Воссоединение». Однако затем по неизвестной причине удалил публикацию.

«Кольца не носят, вместе не живут. А эта ходит из себя актрису строит, что у нее все супер», — резко высказался информатор о Пелагее.

Напомним, Пелагея дважды выходила замуж. Первым ее супругом стал в 2010 году режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Спустя два года пара рассталась.

В 2016 году Телегин сделал Пелагее предложение, на которое она ответила положительно. После окончания чемпионата мира пара зарегистрировала брак. После свадьбы исполнительница отказалась от участия в шоу «Голос» в качестве тренера-наставника и новом сезоне программы «Голос. Дети» и стала готовиться к родам. В 2017 году у пары появилась дочь Таисия.

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