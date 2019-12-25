Эксперт объяснил, почему Apple может пожертвовать российским рынком

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уверен, что американская компания Apple не уйдет с российского рынка после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры. Однако эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media Александр Побыванец заявил, что в этом нельзя быть уверенным на 100 процентов.

В интервью «Известиям» глава Минпромторга заявил, что не думает, что переустановка российского ПО настолько ущемит компанию Apple, что она примет невыгодное для себя решение уйти из России.

«Им наш рынок крайне интересен», — убежден Денис Мантуров.

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление министра, эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media Александр Побыванец заметил, что не все так однозначно.

«Тут ситуация двоякая, потому что с одной стороны имеется опыт, когда компания Apple действительно шла навстречу законодательству и адаптировала свои устройства под местный рынок. Но в то же время нужно признать, что доля продаж техники Apple в России небольшая, и особого значения российский рынок для американского производителя не имеет», — сказал Побыванец.

При этом эксперт признал, что в последнее время старт продаж новинок от Apple в России начинается намного быстрее — практически сразу после анонса.

«То есть Apple все-таки старается поддерживать интерес к своей продукции и спрос на нее в нашей стране. Но если посмотреть на общемировые продажи продукции компании, то в них Россия занимает достаточно скромную долю, — заметил Александр Побыванец. — Соответственно, подтвердить слова главы Минпромторга я не могу, потому что есть объективные финансово-экономические показатели. Но я не исключаю, что Apple постарается найти общий язык с российскими чиновниками и договорится о сохранении своего места на нашем рынке».

Специалист по мобильным устройствам добавил, что подписанный 2 декабря президентом РФ Владимиром Путиным закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию, пока что сырой.