Москва, 25 декабря. Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин опроверг информацию о нападении на его брата — главу управления культуры администрации города Полевской Свердловской области Максима Незлобина.

Ранее сообщалось, что накануне бывший заместитель начальника полиции Полевского по оперативной работе вошел в здание администрации и якобы бросился на Максима Незлобина с ножом. Средства массовой информации писали, что покушение он устроил на почве ревности к общей знакомой. Агрессивного бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали, опросили, но отпустили. После чего, пишут журналисты, он снова позвонил в мэрию и пригрозил всех перестрелять.

Как пишет «Ридус», Александр Незлобин заявил, что сообщения о нападении на его брата ложные. Он подтвердил, что его брат Максим действительно возглавляет управление культуры в Полевском. Бывший резидент Comedy Club Незлобин опроверг нападение на своего брата-чиновника.

«Но с ножом вчера кидались на другую сотрудницу его ведомства. Брат даже не пострадал», — сказал он.

Ранее популярный российский шоумен, комик, резидент проекта Comedy Club Гарик Мартиросян представил шоу «Новый», с которым собирается в гастрольный тур.

По словам Мартиросяна, формат этого проекта будет принципиально отличаться от того, что он делал раньше.

Например, в рамках шоу комик пообещал откровенно поговорить со зрителями на личные темы, а также раскрыть немало нюансов о звездных коллегах по юмористическому цеху: Сергее Светлакове, Иване Урганте, Михаиле Галустяне, Гарике Харламове и многих других.

Отдельно Мартиросян отметил, что в «Новом» не будет мата. Он объяснил, что имеет достаточный словарный запас, чтобы выразить эмоции без использования нецензурной лексики. На вопрос о том, можно ли приводить на его концерты детей, Мартиросян ответил утвердительно, хотя собственных детей на свои шоу он не берет никогда и даже запрещает им посещать подобные мероприятия.

Ранее телеканал RT сообщил, над чем шутят в новом комедийном шоу Незлобина.