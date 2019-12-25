Эксперт объяснил, почему европейцы выступают за улучшение диалога с РФ

Москва, 25 декабря. Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство европейцев выступают за улучшение диалога с РФ.

«Совершенно понятно, что даже «худой мир лучше доброй ссоры», а ругаться с Россией никто не хочет. И это говорит о том, что мнение населения этих стран расходится с позицией их правительств», — обратил внимание эксперт.

Специалист предположил, что власти европейских государств проигнорируют мнение граждан касательно отношений с Россией, сообщает радио Sputnik.

По мнению Манойло, для правительств тех стран, где проводился социологический опрос, это мнение ничего не будет значить.

«Правительства этих стран ориентируются на интересы тех политических элит, которые их привели к власти», — объяснил он.

Напомним, большинство жителей ФРГ, Италии, Франции и Британии выступают за нормализацию отношений между официальным Брюсселем и Москвой. Об этом говорилось в результатах опроса Sputnik.Мнения. Оказалось, что подавляющее большинство поддерживает восстановление диалога. Так, за нормализацию выступили 84% граждан Германии, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН оценил перспективу «нового начала» отношений между Россией и Европейским союзом в ближайшем будущем. По словам эксперта, внутри ЕС есть силы, которые стремятся наладить отношения с Москвой.