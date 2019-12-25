Россиянка погибла в Венгрии при странных обстоятельствах

Москва, 25 декабря. Российская пианистка Эвелина Валиева скончалась во время отпуска в Будапеште. Установлено, что 27-летняя выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского отдыхала в столице Венгрии, где она вместе со своим молодым человеком снимала квартиру.

Согласно предварительной информации, причиной смерти стала утечка газа. Как сообщает телеканал «Россия 24», Валиева получала стипендию от министерства культуры и была лауреатом множества конкурсов.

Напомним, что в июле в Мюнхене пропали две россиянки. Немецкие следователи полагают, что 46-летняя россиянка была убита ее супругом, который позже расправился и с ее 16-летней дочерью. Вероятнее всего, обе погибли в квартире, а после убийца вывез их тела в другое место. Отметим, что тела россиянок до сих пор не найдены.

Полиция Германии подключила не менее 150 сотрудников для поисков пропавших женщин. Они прочесывают окрестные леса и опрашивают возможных свидетелей. Сообщалось, что правоохранители нашли коврик со следами крови, но никаких подробностей пока не сообщалось.

А в августе во время отдыха в Турции скончалась девочка из России. Руку 12-летней Алисы засосало в трубу бассейна. Ее отец попытался спасти ребенка. Насос остановили, но это не помогло и руку из трубы смогли вытащить только вместе с обшивкой бассейна. К тому моменту ребенок уже успел захлебнуться.